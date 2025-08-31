Daru esett neki, eltűnt a Balaton egyik látványossága

A Balaton egyik népszerű turisztikai célpontja volt a siófoki fordított ház: a feje tetején álló piros színű épületben belül is minden fejjel lefelé volt. A hét végén azonban daruval estek neki a különleges turisztikai attrakciónak, és elbontották az épületet – írta a Blikk.

Szerencsére csak költözésről van szó, ráadásul nagyon messzire se kell majd menniük az érdeklődőknek a mostani helyszíntől. "A siófoki Fordított Ház augusztus 29-től átköltözés miatt átmenetileg szünetel. Az új helye a régitől 30 méterre rézsút szembe lesz, Május 1. u. 2/A szám alatt. A nyitás időpontjáról a későbbiekben tájékoztatást adunk" – értesítették a látogatókat a honlapjukon.