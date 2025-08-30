ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Januárban átlépheti a lélektani határt a magyar sztrádamatrica ára

60 ezer forint fölött lesz jövőre az éves sztrádamatrica ára, mivel rendelet határozza meg az inflációkövető áremelést.

Az egyértelmű, hogy emelkednek jövőre az autópálya-matrica-árak, de még nem lehet tudni, hogy pontosan mennyivel. A sztrádamatricák díjának emelkedését az adott évben az előző augusztusi inflációs adat határozza meg egy rendelet szerint. Így 2024-ben 16,4, 2025-ben pedig 3,4 százalékos volt a drágulás.

Az augusztusi inflációs adatot a KSH szeptember 9-én publikálja, de a várakozások alapján a Buksza, a HVG szerkesztőségi blogja megbecsülte a sztrádamatrica-árakat.

Az MNB a legutóbbi inflációs jelentésében 4,3-4,4 százalék körüli augusztusi áremelkedést jósolt, a piac is hasonlóra számít. Ezek alapján jó közelítéssel meglehet saccolni a 2026-os matricaárakat.

Ez egyelőre csak egy becslés, a hivatalos árakat majd szeptember 9-e után teszi majd közzé a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.

A sima személyautók esetében az éves matrica ára eszerint biztosan átlépi a 60 ezres határt.

Ahhoz, hogy 60 ezernél olcsóbb maradjon, mindössze 1,3 százalék körüli éves augusztusi inflációra lenne szükség, ami teljesen kizárt.

A heti (10 napos) matrica ára 6900–6920 forint, a havi 11 160–11 190 forint, az éves 61 700-61 870 forint, a havi vármegye-matricáé pedig 7180-7200 forint lehet jövőre.

infláció

árak

autópálya-matrica

