ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Nyolcvannál is több esetben riasztották a tűzoltókat Budapesten – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Törvénytelennek mondta ki a fellebbezési bíróság az amerikai elnök által április óta bevezetett vámok többségét. A fővárosban nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt. Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után. Az InfoRádió legfontosabb hírei szombaton.

Egyedüli uniós tagállamként csak Magyarország nem írta alá a kijevi orosz bombázást elítélő nyilatkozatot. A támadásban több mint 20 ember, köztük több gyerek is életét vesztette. A 26 tagállam és az Egyesült Királyság szolidaritását is kifejezte Ukrajna mellett, és elítélte Oroszországot a bécsi egyezmény megsértése miatt.

Egy ember életét vesztette és több mint negyvenen megsebesültek, köztük három gyerek, az Ukrajna ellen éjszaka(pént) végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadásokban. Ukrán kormányzati illetékesek azt közölték: az orosz támadások következtében robbanások voltak Zaporizzsjában, Dnyipróban, Csernyihivben és Cserkasziban. Zaporizzsjában találat ért egy ötemeletes lakóházat.

Meggyilkolták Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben - közölte az ukrán elnök a Telegram-csatornáján. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy az elkövetőt keresi a rendőrség. A politikust déltájban támadtak meg, több lövés érte, és a helyszínen életét vesztette.

Törvénytelennek mondta ki a fellebbezési bíróság az amerikai elnök által április óta bevezetett vámok többségét. A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bírósága ezzel fenntartotta a kereskedelmi ügyekben eljáró szövetségi bíróság korábbi határozatát. Az indoklás szerint az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, hogy fellebbeznek.

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme – így döntött Donald Trump amerikai elnök. Kamala Harris szóvivője szerint a védelem megszüntetését a washingtoni adminisztráció nem indokolta. Joe Biden volt elnök leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben a szokásos fél éves védelmet egy évre meghosszabbította a szövetségi költségvetés terhére. Donald Trump a hosszabbítást érvénytelenítette.

Az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül Brüsszel és a legtöbb európai uniós tagállam is, és készen állnak további sok ezer milliárdot küldeni Ukrajnába - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Koppenhágában. Szijjártó Péter az EU-s külügyi tanács informális ülése után úgy fogalmazott: ismét világossá vált, hogy Brüsszel nem érdekelt a békefolyamat sikerében.

A Tisza Párt kiszivárgott tervei brutális következményekkel: a teljes magyar adórendszer szétverésével, jelentős adónövekedéssel és a foglalkoztatás csökkenésével járnának - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a tihanyi Tranzit fesztiválon. Rogán Antal emlékeztetett arra, hogy Brüsszel nem szereti a támogatott energiaárakat, azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, mi történjen, ott ezeket fölszámolják.

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is igényelhetnek pedagógus igazolványt, és a külföldről hazatérő diákok után az iskolák kiegészítő támogatást kaphatnak - jelentette be Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a Szentendrei Református Gimnáziumban a Református Tanévnyitó ünnepségen. Hozzátette: az iskoláknak biztosított kiegészítő támogatás azokat célozza, akik legalább két évet töltöttek el külföldön, nem magyar tanítási nyelvű óvodában, iskolában.

A pedagógusok döntő többsége szubjektívnek, igazságtalannak, szakmailag megalapozatlannak és demotiválónak tartja az előző tanévben bevezetett teljesítményértékelési rendszert. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete erről szóló felmérését 2285 pedagógus töltötte ki, ami a szervezet szerint reprezentatívnak tekinthető. A kérdőívet kitöltők szerint különösen súlyos problémát jelent a nyugdíjas pedagógusok diszkriminációja.

A fővárosban nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott: hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért. Hozzátette: tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig. Ezek most megszűnnek.

Idén is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport a balatoni utószezonra. Szeptember 1-jétől egészen szeptember 21-ig továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára és több férőhely áll az utasok rendelkezésére. A társaság közleménye szerint változatlanul biztosítják a nyáron megszokott mennyiségű kerékpárszállítási lehetőséget is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nyolcvannál is több esetben riasztották a tűzoltókat Budapesten – a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról

Németország gazdasági tükre: tizenkét grafikon a motor kifulladásáról
A német gazdaság az elmúlt évtizedben példátlan hullámzásokon ment keresztül, amelyeket tizenkét kulcsfontosságú grafikon segít nekünk megérteni. Ezek egyszerre mutatják be a pandémia sokkját, az energiaválság következményeit, valamint az ipar és a munkaerőpiac szerkezeti kihívásait. Láthatóvá válik, hogyan küzd a világ egyik legerősebb gazdasága a bizalomhiánnyal, a termelékenység hanyatlásával és az ipari modell átalakulásával. A cikk így nem pusztán adatokat közöl, hanem átfogó képet ad arról, milyen útkeresés zajlik ma Európa gazdasági motorjában.
Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
 

Tranzit – „A legnagyobb pusztítások a háború végén szoktak lenni”

Kubatov Gábor: a sport az oktatás és a nevelés része is

Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé

Vita a Tranziton: van, amiben egyetért Horn Gábor Orbán Viktorral

Tuzson Bence: a Tisza egy nem létező párt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi and several other Houthi officials were killed in the attack, the Iran-backed movement says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 21:06
Tranzit fesztivál: „a legnagyobb pusztítások a háború végén szoktak lenni, nem a kezdetén”
2025. augusztus 30. 20:20
Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval
×
×
×
×