Nyolcvannál is több esetben riasztották a tűzoltókat Budapesten – a nap hírei

Egyedüli uniós tagállamként csak Magyarország nem írta alá a kijevi orosz bombázást elítélő nyilatkozatot. A támadásban több mint 20 ember, köztük több gyerek is életét vesztette. A 26 tagállam és az Egyesült Királyság szolidaritását is kifejezte Ukrajna mellett, és elítélte Oroszországot a bécsi egyezmény megsértése miatt.

Egy ember életét vesztette és több mint negyvenen megsebesültek, köztük három gyerek, az Ukrajna ellen éjszaka(pént) végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadásokban. Ukrán kormányzati illetékesek azt közölték: az orosz támadások következtében robbanások voltak Zaporizzsjában, Dnyipróban, Csernyihivben és Cserkasziban. Zaporizzsjában találat ért egy ötemeletes lakóházat.

Meggyilkolták Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben - közölte az ukrán elnök a Telegram-csatornáján. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy az elkövetőt keresi a rendőrség. A politikust déltájban támadtak meg, több lövés érte, és a helyszínen életét vesztette.

Törvénytelennek mondta ki a fellebbezési bíróság az amerikai elnök által április óta bevezetett vámok többségét. A washingtoni székhelyű Egyesült Államok Szövetségi Kerületi Fellebbezési Bírósága ezzel fenntartotta a kereskedelmi ügyekben eljáró szövetségi bíróság korábbi határozatát. Az indoklás szerint az új vámok többségének esetében a bevezetés hivatkozási alapjaként szolgáló gazdasági vészhelyzet nem áll fenn. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, hogy fellebbeznek.

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme – így döntött Donald Trump amerikai elnök. Kamala Harris szóvivője szerint a védelem megszüntetését a washingtoni adminisztráció nem indokolta. Joe Biden volt elnök leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben a szokásos fél éves védelmet egy évre meghosszabbította a szövetségi költségvetés terhére. Donald Trump a hosszabbítást érvénytelenítette.

Az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül Brüsszel és a legtöbb európai uniós tagállam is, és készen állnak további sok ezer milliárdot küldeni Ukrajnába - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Koppenhágában. Szijjártó Péter az EU-s külügyi tanács informális ülése után úgy fogalmazott: ismét világossá vált, hogy Brüsszel nem érdekelt a békefolyamat sikerében.

A Tisza Párt kiszivárgott tervei brutális következményekkel: a teljes magyar adórendszer szétverésével, jelentős adónövekedéssel és a foglalkoztatás csökkenésével járnának - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a tihanyi Tranzit fesztiválon. Rogán Antal emlékeztetett arra, hogy Brüsszel nem szereti a támogatott energiaárakat, azokban az országokban, ahol Brüsszel megmondhatja, mi történjen, ott ezeket fölszámolják.

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is igényelhetnek pedagógus igazolványt, és a külföldről hazatérő diákok után az iskolák kiegészítő támogatást kaphatnak - jelentette be Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a Szentendrei Református Gimnáziumban a Református Tanévnyitó ünnepségen. Hozzátette: az iskoláknak biztosított kiegészítő támogatás azokat célozza, akik legalább két évet töltöttek el külföldön, nem magyar tanítási nyelvű óvodában, iskolában.

A pedagógusok döntő többsége szubjektívnek, igazságtalannak, szakmailag megalapozatlannak és demotiválónak tartja az előző tanévben bevezetett teljesítményértékelési rendszert. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete erről szóló felmérését 2285 pedagógus töltötte ki, ami a szervezet szerint reprezentatívnak tekinthető. A kérdőívet kitöltők szerint különösen súlyos problémát jelent a nyugdíjas pedagógusok diszkriminációja.

A fővárosban nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott: hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért. Hozzátette: tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig. Ezek most megszűnnek.

Idén is megnövelt kapacitással és többletszolgáltatásokkal készül a MÁV-csoport a balatoni utószezonra. Szeptember 1-jétől egészen szeptember 21-ig továbbra is sűrűbben indulnak a vonatok a Balaton partjára és több férőhely áll az utasok rendelkezésére. A társaság közleménye szerint változatlanul biztosítják a nyáron megszokott mennyiségű kerékpárszállítási lehetőséget is.