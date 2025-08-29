Orseolo Péter beköszönt egy iskolai évnyitón Budapesten

"Két lehetőségünk van, vagy a magyarok, a magyar fiatalok rendezik be a saját jövőjüket, végső soron Magyarország jövőjét a maguk akarata és a maguk értékrendszere szerint, vagy pedig megteszik ezt mások a saját gusztusuknak, vagy gusztustalanságuknak megfelelően. (...) Tudjuk, mert megtanultuk, hogy történelmünkben a Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek, ahogyan Dobó kapitányok mellett Hegedűs hadnagyok is" - fogalmazott Nagy János.

Ha hagynánk hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket, akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye se istennek, se nemzetnek, se családnak - tette hozzá.

A politikus úgy vélekedett: ahhoz, hogy az ember maga írhassa a saját vallási vagy nemzeti közössége jövőjét, elsősorban erő kell. Vannak országok, amelyek népességükre, területi nagyságukra, vagy hadseregükre támaszkodhatnak, nekünk, magyaroknak van viszont szorgalmunk kitartásunk és hitünk - fogalmazott.

Ez tartotta meg a magyar nemzetet az elmúlt évszázadokban és ez fogja megtartani a jövő századokban is - tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy nyugaton divat a kereszténységet avitt, poros dolognak tartani, ám Magyarországon a keresztyénség nem a múlt egy elfeledett darabja, hanem a jövő fundamentuma, a Magyarországi Baptista Egyház pedig gyakorlott közösség. A szeretetszolgálatról a köznevelésről és a szakképzésről is ismeri az egyházat a világ és az olyan nagyszerű iskolákról, mint a Kőrösi gimnázium, ami az egyházi intézmények között az első helyet szerezte meg a gimnáziumok rangsorában - emelte ki.

Felidézte, hogy Kőrösi Csoma Sándor feltette az életét a magyar őshaza megtalálására. Ebben nem járt sikerrel, de hidat és utat nyitott a keletieknek nyugat felé és ezzel elérte élete célját. A tibeti-angol szótár megalkotásával rávilágított a legkeletibb nyugati nép, egyben a legnyugatibb keleti nép küldetésére is. A magyarok küldetése ugyanis nem más minthogy közvetítők, összekötő találkozási pont legyenek a zavaros világban Kelet és Nyugat között.

Különösen most, amikor Kelet és Nyugat egymásnak feszül és végelláthatatlan háborúban áll, és amikor ismét az a veszély fenyeget, hogy blokkokba rendeződik a világ - mondta beszédében Nagy János.

Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke arról szólt, hogy a kereszténység olyan kapcsolat, amelyen keresztül az ember részesülhet a mindenható isten végtelen erőforrásaiból. Azt kívánja minden tanulónak, hogy részesüljön ezekből az erőforrásokból a következő tanévben is.

Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke felidézte, hogy harminc éve egy zöldségtárolóból indították a missziójukat, ma pedig már az egyik legjelentősebb szolgálatukat a köznevelés és a szakképzés területén végzik. Az idei tanévben 14 megyében, 43 intézményben, 15 ezer diákról gondoskodhat az egyház.

Az intézményekben 26 iskolalelkész és közel 100 bibliaismeret-oktató dolgozik, a hitéleti munkát pedig amerikai baptista önkéntesek segítik idegennyelvi lektorként, vagy a nyári táboraikban idegennyelvi oktatóként - sorolta.

A kőrösisekre nemcsak azért büszkék mert az ország ötödik legjobb gimnáziumává vált, hanem azért mert ehhez kemény munkára volt szükség és az intézmény diákjai világszerte sikerrel képviselik az egyházat és az iskolát sport és tanulmányi versenyeken - mondta Szilágyi Béla.

Berczelédi Zsolt, az iskola igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban, amikor azt látjuk, hogyan válik biztonságosnak vélt világunk a nagyhatalmi politikák játszóterévé, felértékelődnek az iskolák, hiszen a tudás révén alakítható ki egy jobb világ.

"Minél többet tanultok, minél szélesebb ismeretekre tesztek szert, minél több kiművelt ember lesz a világban, annál nagyobb az esélye, hogy a jövőtöket képesek lesztek felelősen, jobb irányba vinni és egy élhetőbb, jobb világ megteremtéséhez tevőlegesen is hozzájárulni. A tudás csökkenti a kitettséget" - mondta.

"A történelem során nem azok a népek emelkedtek fel, amelyeket csupán gazdasági előny, vagy hadsereg erősített, hanem azok, ahol a tudás tisztelete, az oktatás ereje és a gondolkodás szabadsága valódi érték volt" - hangsúlyozta.

Az igazgató arról is beszélt, hogy "egy nemzet identitása kiművelt koponyák hiányában kihal és egy manipulálható, kiszolgáltatott, megvezetett és lebutított, irányítható tömeggé válik. A tudás ezzel ellentétben csökkenti a kitettséget.

"Ezért is fontos, hogy itt a Kőrösiben ragadjatok meg minden lehetőséget, és minden percet használjatok ki arra, hogy tudásban, kritikus gondolkodásban gyarapodjatok, hisz a jövő zálogai, letéteményesei ti magatok vagytok. Minél többet tanultok, annál nagyobb lesz annak az esélye, hogy a későbbiekben ti válogathattok majd a lehetőségek között és nem a lehetőségek korlátoznak benneteket" - mondta.

"Az iskolában tanulni nem csak a tankönyvekből, hanem egymástól is lehet. És különösen igaz ez a Kőrösire is, ahol sokféle gondolkodásmód, egyéni hátterek és élettörténetek gazdagítják a tanulási folyamatot és segítenek abban, hogy nyitottabbá, elfogadóbbá váljunk a világ sokszínűségére" - hívta fel a figyelmet.

"A hagyományok őrzése és tisztelete, az innovativitás iránti nyitottság, a kölcsönös felelősségvállalás, a hit és az optimizmus, az egyéni hitelesség, az egymás iránt táplált bizalom, a szeretet lehetnek azok az értékek, amelyek a Kőrösi közösségének, fennmaradásának táptalaját jelentik" - fűzte hozzá az igazgató.