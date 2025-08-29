Botrány: eltüntettek egy komplett magyarországi tavat

Azt írták: az eset augusztus közepén történt. A férfiaknak az alacsony vízállás miatt nem sikerült halat fogniuk, így „közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették”.

Az iszapban talált halak közül hazavittek, amennyit elbírtak, a többit hagyták elpusztulni, tettükkel 5 millió forint kárt okoztak – tették hozzá.

A rendőrök azonosították, augusztus 27-én elfogták, majd előállították az istvándi illetőségű feltételezett elkövetőket, és állatkínzás, valamint lopás elkövetése miatt kihallgatták őket.