ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.67
usd:
340.19
bux:
103751.98
2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Police.hu

Botrány: eltüntettek egy komplett magyarországi tavat

Infostart

Nem volt kapásuk, ezért a tó vizének leeresztésével jutott halhoz öt horgász Kálmáncsa közelében a gyanú szerint, büntetőeljárás indult ellenük – tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Azt írták: az eset augusztus közepén történt. A férfiaknak az alacsony vízállás miatt nem sikerült halat fogniuk, így „közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették”.

Az iszapban talált halak közül hazavittek, amennyit elbírtak, a többit hagyták elpusztulni, tettükkel 5 millió forint kárt okoztak – tették hozzá.

A rendőrök azonosították, augusztus 27-én elfogták, majd előállították az istvándi illetőségű feltételezett elkövetőket, és állatkínzás, valamint lopás elkövetése miatt kihallgatták őket.

Kezdőlap    Belföld    Botrány: eltüntettek egy komplett magyarországi tavat

állatkínzás

büntetőeljárás

horgász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', officials say

Minneapolis school attacker 'obsessed with idea of killing children', officials say

The two children killed in the shooting have been identified as Fletcher Merkel, eight, and Harper Moyski, 10.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 29. 04:46
Autósok, figyelem! Új kihívás a magyar utakon
2025. augusztus 29. 04:20
Édes újdonság a Balaton életében – hamarosan élvezhetjük
×
×
×
×