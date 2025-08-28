Tizenöt méter után fel is borult az elkötött autóval

A rendőrséghez kedden kora reggel érkezett a bejelentés egy zombai férfitól, aki elmondta: a testvére tulajdonában lévő, de általa használt járművet valaki „elkötötte” – írja a hirado.hu.

Utóbb kiderült, egy női ismerőse nála töltötte az éjszakát, aki aztán hajnalban az alvó házigazda tudta és beleegyezése nélkül vitte el a kocsit. Röviddel ezután az édesapa jelezte a férfinak, hogy az autó a közelben oldalára borulva áll, hátsó szélvédője betörve.

A helyszínre érkező rendőrök szemlét tartottak, majd nem sokkal később maga a nő is jelentkezett. Elismerte, hogy ő vezette a járművet. Elmondása szerint az ajtók nyitva voltak és a kulcsot is hamar megtalálta, azonban amikor megpróbált megfordulni, felborult a járművel. Ezt követően gyalog ment tovább.

Mivel a nőnek nincs jogosítványa, és önkényesen vitte el a járművet, a rendőrség jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatta ki, engedély nélküli vezetés miatt pedig szabálysértési eljárás keretében őrizetbe vették.