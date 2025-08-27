ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Nyitókép: Navinpeep/Getty Images

Teljes a bizonytalanság: szerdától nem kézbesít csomagokat az Egyesült Államokba a Magyar Posta

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Donald Trump vámot vetett ki a 800 dollárnál kisebb értékű csomagküldeményekre, de amíg nem derülnek ki a pénteken hatályba lépő vámszabályozás részletei, a Magyar Posta nem kézbesít az Egyesült Államokba – tájékoztatta az InfoRádiót Mikecz Péter. A Magyar Posta marketingkommunikációs főigazgatója hangsúlyozta, hogy a dokumentumot vagy magánlevelet tartalmazó küldemények továbbra is feladhatók.

Számos európai postai szolgáltató bejelentette, hogy felfüggeszti több csomag kézbesítését az Egyesült Államokba az új importvámokat övező pillanatnyi bizonytalanság miatt. Donald Trump amerikai elnök júliusban írt alá rendeletet arról, hogy augusztus 29-től vámkötelessé válnak az eddig mentességet élvező, 800 dollár alatti értékű kereskedelmi árucikkek nemzetközi csomagküldeményei is. Vámmentesek ezentúl a rendelet szerint csak a 100 dollár alatti levelek, könyvek, ajándékok és egyéb kisebb csomagok lesznek.

A Magyar Posta is szerdától felfüggesztette az Egyesült Államokba irányuló, árut tartalmazó küldemények továbbítását. Mikecz Péter, a társaság marketingkommunikációs főigazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a de minimis küszöbértéket el nem érő küldemények után fizetendő vám miatt kellett ideiglenesen beszüntetni a szolgáltatásukat, mert az augusztus 29-én hatályba lépő új vámszabályozás részleteit még nem sikerült tisztázni.

„A szolgáltatás akkor indulhat újra, amikor már tisztázódik nemzetközi szinten is az, hogy milyen adminisztrációs és vámfizetési kötelezettségek hárulnak a feladóra” – mondta Mikecz Péter, és hozzátette, egyelőre nem tisztázódott, hogy a kézbesítési folyamat egyes szereplőire milyen feladat hárul az adatok begyűjtése, illetve a vám kiszabása és beszedése terén. „Mivel a feladó postai rendszerei nincsenek felkészítve a vámok beszedésére és az ehhez kapcsolódó adatküldésre, az esetünkben a Magyar Posta sincs még arra felkészülve, hogy a vámot előre beszedje, és a megfelelő adatokat pedig eljuttassa az amerikai postának” – magyarázta a posta munkatársa.

Az intézkedés az alábbi postai szolgáltatásokat érinti értéktől függetlenül:

  • elsőbbségi és nem elsőbbségi nemzetközi postacsomag
  • nemzetközi EMS
  • elsőbbségi és nem elsőbbségi vámköteles tartalmú nemzetközi levél.

Mikecz Péter hangsúlyozta, hogy a dokumentumot vagy magánlevelet tartalmazó küldemények továbbra is küldhetők, azok feladása és kézbesítése továbbra is zavartalanul történik az Egyesült Államokba.

Azt is elmondta.hogy a vámkezelést ellátó amerikai posta az új elnöki rendelettel kapcsolatban eddig csak általános tájékoztatást tudott adni. Mint elárulta, az 51 európai postai szolgáltatót tömörítő PostEurop nevű szervezet végzi a koordinációt az európai posták, az amerikai hatóság és az Egyetemes Postaunió, az UPU között, de eddig ezek nem vezettek eredményre.

