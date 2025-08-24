ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
kamion
Nyitókép: Facebook/Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tragédia az M3-ason, további súlyos balesetek az M1-esen és az M4-esen

Infostart / MTI

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője.

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik.

Közben további balesetek is történtek a sztrádákon.

Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Vértesszőlős és Tata között. Ide is riasztották a mentőket. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon haladnak a járművek.

Lesodródott az úttestről egy személyautó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Monorierdő közelében, a 44. és 45. kilométer között. A mezőn állt meg a jármű, a tűzoltók feszítővágót is használtak a mentés során.

Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske közelében. A járművekben összesen tízen utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a katasztrófavédelem.

Kezdőlap    Belföld    Tragédia az M3-ason, további súlyos balesetek az M1-esen és az M4-esen

baleset

halál

autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor az ETO focicsapatának nyári bravúrjairól: beérett a szisztematikus klubépítés

Szabados Gábor az ETO focicsapatának nyári bravúrjairól: beérett a szisztematikus klubépítés
A Konferencia-liga selejtezősorozatában menetelő győri csapat magyar szinten erős játékosállománnyal rendelkezik, amihez felnőtt a profi szakmai munka is – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Arról is beszélt, hogy az FTC és a Győr a legjobb példa arra, hogyan lehet alulról, lépésről lépésre haladva felépíteni egy csapatot, amely a nemzetközi porondon is képes bravúrokra.
Gyilkos flamingók zúdulhatnak Oroszországra

Gyilkos flamingók zúdulhatnak Oroszországra

Sajtóértesülések szerint az ukránok arra készülnek, hogy nagy sorozatban gyártsanak egy teljesen új, minden korábbinál nagyobb hatótávolságú és pusztító erejű rakétadrónt. Az AP helyszíni tudósítást is készíthetett az egyik titkos ukrajnai dróngyárban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyors ütemben olvad az örökfagy birodalma – Sorsfordító változások előtt állunk?

Gyors ütemben olvad az örökfagy birodalma – Sorsfordító változások előtt állunk?

A permafroszt, vagyis az állandóan fagyott talaj a Föld szárazföldjeinek mintegy 15%-át borítja, főként a sarkvidékeken és hegyvidékeken. A permafroszt hatalmas, kb. 1400-1600 gigatonna szénnek megfelelő mennyiségű szerves szenet tárol. Ennek felolvadásakor a szén a talajmikrobák tevékenysége révén szén-dioxid vagy – oxigénhiányos környezetben – metán formájában szabadulhat fel, ezzel erősítve a klímaváltozást. Az utóbbi évtizedekben a permafroszt hőmérséklete emelkedett, az aktív réteg vastagodott, és sok térségben már nettó szénforrássá vált. A vegetációváltozás – például a cserjésedés – részben fokozza a szénmegkötést, de az albedó (a felszín fényvisszaverő képessége) csökkenése és a téli talajmelegedés inkább gyorsítja az olvadást. Összességében a permafroszt felolvadása tartósan, hosszú távon is erősíti a globális felmelegedést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, vége: ez lesz az egyik utolsó hagyományos lomtalanítás ebben a fővárosi kerületben

Kész, vége: ez lesz az egyik utolsó hagyományos lomtalanítás ebben a fővárosi kerületben

A lomtalanítási időpontokat a Társaság a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok figyelembevételével.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia blames nuclear site attack on Ukraine as Kyiv marks independence day

Russia blames nuclear site attack on Ukraine as Kyiv marks independence day

Russia said several power and energy facilities had been targeted overnight by Ukraine, which has not commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 24. 09:27
17 helyre 6-an pályáznak - három választásra készülhetett az ország
2025. augusztus 24. 08:52
Nagy a baj, lángol egy szemétlerakó, mobillaborra is szükség van
×
×
×
×