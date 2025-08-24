Tragédia az M3-ason, további súlyos balesetek az M1-esen és az M4-esen

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik.

Közben további balesetek is történtek a sztrádákon.

Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Vértesszőlős és Tata között. Ide is riasztották a mentőket. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon haladnak a járművek.

Lesodródott az úttestről egy személyautó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Monorierdő közelében, a 44. és 45. kilométer között. A mezőn állt meg a jármű, a tűzoltók feszítővágót is használtak a mentés során.

Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske közelében. A járművekben összesen tízen utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani - írta a katasztrófavédelem.