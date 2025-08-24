ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
Összeroncsolódott személygépkocsi, amely kamionnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál 2025. augusztus 24-én. A balesetben egy ember meghalt.
Megjöttek a fotók az M3-ason történt halálos ráfutásról

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál baleset történt. Egy ember meghalt.

Ahogy arról az Infostarton az elsők között beszámoltunk kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

Kerekharaszt, 2025. augusztus 24. Összeroncsolódott személygépkocsi, amely kamionnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál 2025. augusztus 24-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Mihádák Zoltán
Kerekharaszt, 2025. augusztus 24. Összeroncsolódott személygépkocsi, amely kamionnak ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál 2025. augusztus 24-én. A balesetben egy ember meghalt. MTI/Mihádák Zoltán

A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik.

Újabb baleset

Karambolozott három személygépkocsi Szászberek közelében, a 32-es főút Jászalsószentgyörgy felé vezető szakaszán. Egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt feszítővágóval kiszabadították, majd átadták a mentőknek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.

