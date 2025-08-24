ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 24. vasárnap
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Óbuda megüzente az utolsó hagyományos lomtalanítást, és máris szabadkozik

Infostart

A lomtalanítás idén szeptember 16. - szeptember 29. között lesz a III. kerületben, ugyanakkor fontos tudni: a 2025-ös lesz az utolsó előtti alkalom, amikor a lomtalanítás még a megszokott, hagyományos rend szerint történik.

A MOHU Budapest Zrt. a törvényi szabályozásnak megfelelően, évente egyszer elszállítja az ingatlanoktól, külön díjazás nélkül a budapesti háztartásokban keletkező nagydarabos lomhulladékot, így 2025-ben is.

Óbudán ez szeptember 16. – szeptember 29. között lesz.

Az obuda.hu-n azonban felhívják a figyelmet, hogy ez lesz az utolsó, amely a közismert, házhoz menő módon történik majd.

Azt írják, hogy a kerületeket ahogy eddig is körzetekre osztották, amelyekből koncentráltan, szállítják el a lomokat. Azonban az utótakarítást már csak a fővárosi kezelésű utakon végzi el a Budapesti Közművek, így várható, hogy a körzetek lomtalanítás utáni teljes takarítása tovább tart majd, hiszen ezt így az önkormányzatnak kell megtennie. Ennek pedig a kapacitás- és költségigénye is jóval nagyobb lesz, mint az előző években.

