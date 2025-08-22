ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Lékai Máté válogatott kézilabdázó, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető, Hajnóczy Soma bűvész, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei, valamint Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója (b-j) az Iskolakezdés együtt! címmel meghirdetett országos pénzadománygyűjtés budapesti sajtótájékoztatóján 2025. augusztus 13-án. A szervezet tizennegyedik alkalommal szervezi meg a nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatását célzó akciót.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Lassan tele ezer rászoruló gyerek iskolatáskája, de itt még nincs megállás

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Javában zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója: megkezdődött az új, minőségi tanszerekből álló csomagok összeállítása és kiszállítása. Mostanra a kétezer tanszercsomagra szükséges pénz nagyjából fele van meg, az adománygyűjtés szeptember elejéig folytatódik.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt nevű segélyakciója mindig az igényfelméréssel kezdődik, hogy melyik rászoruló gyermeknek mire van konkrétan szüksége az iskolakezdéshez – mondta az InfoRádióban Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató.

„Másra van szüksége egy lánynak és egy fiúnak, egy alsósnak és egy felsősnek, egy olyan gyereknek, aki máshonnan is kap segítséget és egy olyannak, aki máshonnan nem kap segítséget. De azért jellemzően a klasszikus iskolaszerekről van továbbra is szó: a körzőről, a vonalzóról, a tolltartóról, az írószerszámokról, táskáról, de valahol mondjuk egy ünneplőruha, egy tornacucc is nagy segítség lehet így az év elején – fogalmazott. – A cél a hiánynak a pótlása, hogy ne duplikáljuk azt, ami már megvan, esetleg máshonnan is megkapható. Hogy kifejezetten azokat a dolgokat tegyük a táskába, illetve abba a dobozba, amit kiküldünk, csökkentve annak kockázatát, hogy a gyerek attól szorongva menjen szeptember elején iskolába, hogy valami neki nincs meg, ami a társainak igen, és emiatt hátrányban lesz.”

A tanszercsomagok összeállításába sok-sok önkéntes mellett sztárok és bajnok sportolók is bekapcsolódnak. A 2000 csomag összeállításához összesen 30 millió forintra van szükség. Gáncs Kristóf tájékoztatása szerint az említett összeg nagyjából felénél járnak, nemrég lépték át a 13 milliót. Amennyiben több pénz gyűlik össze, akkor annak is jó helye lesz, hiszen a gyerekekkel év közben is szeretnének és tudnak is foglalkozni a Kapaszkodó nevű gyermekfejlesztő programuk keretében – tette hozzá. Vagyis a később vagy pluszban beérkező pénz is a rászoruló gyerekek felzárkózását szolgálja majd – emelte ki az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Az adománygyűjtés egészen szeptember 1-ig zajlik, amihez 500 forinttal járul hozzá, aki hívja a 1353-at.

