Ez a leggyorsabb magyarországi mobilhálózat

Infostart / MTI

A tavalyi második fél év után 2025 első hat hónapjában is a Yettel nyújtotta a leggyorsabb mobilinternetes hozzáférést Magyarországon az Ookla Speedtest Intelligence valamit a szelessav.net országos összesített átlagsebesség-mérései alapján - közölte a mobilszolgáltató.

Az Ookla független nemzetközi szervezet vizsgálatai alapján a Yettel hálózata 74,35-ös Speed Score értékkel, 228,5 Mbps átlagos letöltési és 31,29 Mbps átlagos feltöltési sebességgel bizonyult a leggyorsabbnak.

A tájékoztatás szerint a szolgáltató 2020 óta közel 100 milliárd forintot fordított hálózatfejlesztésre, és több mint ezer bázisállomáson kínál felár nélkül elérhető 5G-szolgáltatást országszerte.

A nyár kiemelkedő eseményeire kitérve közölték: az idei Sziget Fesztivál területén a hétköznapi hálózati kapacitást további 20 helyszínen összesen 31 szektor kiépítésével erősítették meg. Az adat- és hangforgalom is meghaladta az átlagot, az 5G-n letöltött adat mennyisége átlagosan 15 százalékkal, míg az 5G-n feltöltött adat több mint 35 százalékkal haladta meg a tavalyi értékeket.

A Balaton-átúszás idején is jelentősen megnövekedett a hívás-, SMS- és adatforgalom az előző héthez képest. Az indulásnál 70 százalékkal több hívást és két és félszer hosszabb beszélgetéseket rögzítettek, mint egy átlagos napon - írták.

A Yettel a növekvő forgalmi igények kiszolgálására az egész országban folyamatosan bővíti és fejleszti hálózatát, így a Balaton környékén is, ahol már számos településen érhető el az 5G szolgáltatás - zárták a közleményt.

