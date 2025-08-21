ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
Rendőrautó

A súlyos balesethez nyolc mentőt és két helikoptert riasztottak a Nyírségben

Infostart / MTI

Ketten meghaltak és kilencen megsérültek a 471-es főúton a szabolcsi Nyírmihálydinál történt balesetben - közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak. A balesetben egy nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat pedig súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba a mentők - közölte az OMSZ.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 471-es főúton Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kisbuszban nyolc ember utazott, a nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből.

A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.

