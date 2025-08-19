Rossz hír érkezett a magyar kórházi baktériumról

A székesfehérvári Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – közölte hétfőn a város önkormányzata. Egy kismama elmondása szerint a 8 hónapos kisbabáját is megfertőzte a baktérium, miután a csecsemő két napot volt kórházban – írta a 24.hu.

A Fejérvíz szerint csak az adott épületek vezetékrendszerén belül van jelen a baktérium, és nem a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózatának egészét érintő problémáról van szó. Ezek az esetek a szakemberek szerint nem függenek össze egymással,

hangsúlyozta a közlemény.

A Fejérvíz szerint az épületek belső hálózatában van a probléma, az iskola esetében valószínűleg a nyári szünet miatti leállás, a „pangó víz” az ok. Hozzátették: a kórház körüli betáplálási pontokon is vettek mintát, ahol nem mutatták ki a baktérium jelenlétét, és a városi hálózat egészében vett minták is megfelelő eredményeket hoztak.

A Szakképzési Centrum azonnal elrendelte a szükséges lépéseket, kiemelten az épület fertőtlenítését, amit a Fejérvíz fog elvégezni, ezen kívül az önkormányzat is felajánlotta a segítségét.