ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.57
usd:
336.83
bux:
106635.94
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Blue probiotics bacteria background. Biological concept abstract backdrop
Nyitókép: Marina Dekhnik/Getty Images

Rossz hír érkezett a magyar kórházi baktériumról

Infostart

Egy székesfehérvári iskolában is felbukkant a helyi kórház vizében talált baktérium.

A székesfehérvári Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – közölte hétfőn a város önkormányzata. Egy kismama elmondása szerint a 8 hónapos kisbabáját is megfertőzte a baktérium, miután a csecsemő két napot volt kórházban – írta a 24.hu.

A Fejérvíz szerint csak az adott épületek vezetékrendszerén belül van jelen a baktérium, és nem a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózatának egészét érintő problémáról van szó. Ezek az esetek a szakemberek szerint nem függenek össze egymással,
hangsúlyozta a közlemény.

A Fejérvíz szerint az épületek belső hálózatában van a probléma, az iskola esetében valószínűleg a nyári szünet miatti leállás, a „pangó víz” az ok. Hozzátették: a kórház körüli betáplálási pontokon is vettek mintát, ahol nem mutatták ki a baktérium jelenlétét, és a városi hálózat egészében vett minták is megfelelő eredményeket hoztak.

A Szakképzési Centrum azonnal elrendelte a szükséges lépéseket, kiemelten az épület fertőtlenítését, amit a Fejérvíz fog elvégezni, ezen kívül az önkormányzat is felajánlotta a segítségét.

Kezdőlap    Belföld    Rossz hír érkezett a magyar kórházi baktériumról

iskola

kórház

székesfehérvár

baktérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek közeledni akarnak az oroszok felé

A csehek közeledni akarnak az oroszok felé

A cseh külügyminisztérium az idei év második felében újraindítja a Moszkvai Cseh Központ tevékenységét, amelyet 2022 márciusa óta az Ukrajna elleni orosz invázió miatt zártak be. A központ célja, hogy online formában mutassa be a cseh kultúrát, tudományt és művészetet az orosz közönségnek. A külügyi tárca viszont hangsúlyozza, hogy Prága hivatalos álláspontja Vlagyimir Putyinnal szemben változatlan.
 

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Trump "erős biztonsági" garanciákat ajánlott Kijevnek

Donald Trump: az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése megkezdődött

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

Emmanuel Macron: "nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna"

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!

Az ingatlanpiac olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá – gondolják egyesek. Ha viszont szerinted ennél sokkal mélyebb és komolyabb a téma, ráadásul úgy érzed, profin és érthetően tudnád bemutatni a Portfolio olvasóinak az ingatlanpiac komplexebb híreit és folyamatait is, jelentkezz hozzánk!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem várt lépésre szánta el magát ez a hazai bank: ingyenes folyószámla számlavezetést ígérnek

Nem várt lépésre szánta el magát ez a hazai bank: ingyenes folyószámla számlavezetést ígérnek

Csak kevesen gondolják társasházuk pénzügyi helyzetét kifejezetten rossznak - derül ki az Erste megbízásából készült felmérésből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky praises 'significant' White House talks as Starmer chairs Ukraine security guarantee meeting

Zelensky praises 'significant' White House talks as Starmer chairs Ukraine security guarantee meeting

The UK, France and Germany are among nations meeting to discuss how to protect Ukraine in the event of a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 13:59
Kórházi és iskolai baktérium Székesfehérváron: megszólalt a polgármester is
2025. augusztus 19. 13:48
Felfegyverkezett a kaposvári nyugdíjas, felfüggesztett börtönbüntetést kaphat - fotók
×
×
×
×