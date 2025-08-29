ARÉNA
2025. augusztus 29. péntek
Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester beszél a Videoton Holdint Zrt. napelemparkjának sajtóbejárása előtt tartott tájékoztatón a cégcsoport székhelyén, Székesfehérváron 2019. augusztus 6-án. A naperőművet kísérleti jelleggel, mintegy kétszázmillió forintból létesítette a Videoton székesfehérvári ipari parkjában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Még nem tudott úrrá lenni a szennyezettvíz-helyzeten Székesfehérvár

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ivóvízhálózat tiszta, az egyes intézményeknél ütötte fel a fejét egy bakteriális fertőzés, amely ellen már zajlik a küzdelem. A polgármester részletes tájékoztatást adott.

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester tájékoztatást adott a város vízminőségéről, miután Pseudomonas aeruginosa baktérium nyomaira bukkantak egyes épületek belső vízhálózatában – vette észre az Index.

12 intézményben végeztek tesztet, ezek negatív eredményeket hoztak, a városi ivóvízhálózat tiszta; az Árpád Technikum és Kollégiumban viszont még nem sikerült teljesen eltávolítani a baktériumot. A Szent György Kórházban már beépítették a baktériumirtó technológiát.

A baktérium tehát nem a város ívóvízhálózatában jelent meg, hanem egymástól elszigetelten, egyes épületek belső rendszerében.

A baktérium elsősorban a legyengült immunrendszerű emberekre jelent veszélyt.

A fertőzés miatt az Árpád Technikum és Kollégiumban 93 diáknak és sportolónak kellett elhagynia az épületet, akik nyári gyakorlatuk miatt laktak az intézményben, edzettek, versenyekre készültek.

A Szent György kórházban már hetek óta gondok vannak a csapvízzel, ugyanis egy baktérium jelenléte miatt fennáll a fertőzés veszélye. Emiatt sokáig használhatatlan volt a szülészeten lévő csapvíz, az újdonsült édesanyáknak palackos vízzel kellett mosakodniuk. A nyilatkozó apuka is hasonló tapasztalatokról számolt be: kisfiát a szülést követően nem lehetett megmosdatni, illetve felesége sem tudott rendesen tisztálkodni két napig. A kórház szülészetén több nő is arról számolt be, hogy szülés után palackos vízzel kellett mosakodniuk, és volt, akihez vajúdás közben mentek be vízvezeték-szerelők.

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Thai court removes PM over leaked phone call with Cambodian leader

Court rules Paetongtarn Shinawatra breached ethics in call where she called Hun Sen "uncle" shortly before border conflict.

