2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Újabb százmilliós tételt vittek el a MÁV kasszájából a késések

Közzétették az adatokat, eszerint a vonatok 3,95 százaléka késett legalább 20 percet.

Közzétette a "Július havi riportot" a MÁV, vagyis azt a statisztikát, amiből kiderül, mennyire voltak pontosak a vonatok, és mibe került, amikor sokat késtek.

A vasúttársaság a jelentésben a a hónap eleji viharokat nevezi a késések fő okának.

Az utasoknak mintegy 103 millió forintos kártérítést fizettek ki az év hetedik hónapjára.

A társaság vezérigazgatója közösségi oldalán azt írta: a hónap eleji viharok ellenére a MÁV-csoport havi pontossági mutatója végül nem rosszabbul, hanem még jobban is alakult a tavalyihoz képest: elérte a 80,43 százalékot.

Kiemelkedő a szegedi vasútvonal teljesítménye, ahol a menetrendszerűség tovább tudott nőni, most már 88 százalékos volt.

A balatoni vonalakon viszont a vihar miatt kedvezőtlenebb volt a helyzet: az észak-balatoni fővonalon 68 százalékon alakult a menetrendszerűség.

Újabb százmilliós tételt vittek el a MÁV kasszájából a késések

máv

késés

visszatérítés

