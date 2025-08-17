Halálos baleset miatt borul a balatoni vasúti közlekedés, egyre nagyobb a baj

A Mávinform jelenteése szerint egy gyorsvonat elütött egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai vasúti átjáróban.

A gyalogos a helyszínen életét vesztette.

A baleseti helyszínelés idejére Gárdony és Székesfehérvár között a forgalom csak egy vágányon haladhat. Ez 15-20 perces késéseket okozhat, és a MÁV tájékoztatása szerint egyes járatok kimaradására is számítani kell.

A változások érintik a következő járatokat:

Göcsej és Bakony InterCity vonatok: A szerelvények csak a Veszprém és Székesfehérvár közötti szakaszon közlekednek.

Agárd és Dinnyés állomások: A vonatok mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg.

Toávábbi változások A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok csak a Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között járnak.

A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.

Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.

A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

A Székesfehérvárról 5:43-kor a Déli pályaudvarra induló Z30-as vonat (4549) várhatóan 65 perces késéssel, a teljes útvonalán közlekedik.

Szombat délután a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetelt a vonatforgalom.

A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekedtek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - olvasható a tájékoztatásban.