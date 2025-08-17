Halálos baleset miatt borul a balatoni vasúti közlekedés, egyre nagyobb a baj

A Mávinform jelenteése szerint egy gyorsvonat elütött egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai vasúti átjáróban.
A gyalogos a helyszínen életét vesztette.
A baleseti helyszínelés idejére Gárdony és Székesfehérvár között a forgalom csak egy vágányon haladhat. Ez 15-20 perces késéseket okozhat, és a MÁV tájékoztatása szerint egyes járatok kimaradására is számítani kell.
A változások érintik a következő járatokat:
- Göcsej és Bakony InterCity vonatok: A szerelvények csak a Veszprém és Székesfehérvár közötti szakaszon közlekednek.
- Agárd és Dinnyés állomások: A vonatok mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg.
Szombat délután a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetelt a vonatforgalom.
A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekedtek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani - olvasható a tájékoztatásban.