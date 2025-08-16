Szinte forró a Balaton vize, hihetetlenek a hőmérsékleti adatok

Szinte hihetetlen vízhőmérsékletekkel találkozhatunk, ha megnézzük az Időkép oldalát, ahol nagyobb tavaink, így a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó és a Tisza-tó, valamint folyóink (Duna, Tisza, Dráva, Rába, Körös, Maros stb.) naponta frissülő vízhőmérsékleti adatai láthatók.

Kiderül belőlük, hogy pénteken nem csak Gyenesdiáson (27,9 Celsius-fok), hanem Alsóörsnél is 27 fok fölött volt a Balaton vize – ez már szint meleg fürdő...

Még durvább a helyzet a Velencei-tónál, ahol Agárdnál 29,4 fokos vízhőmérsékletet mértek!

De az Adria vize is meglepően meleg, több helyen is 25 fok fölött van, Pulánál például már a 26 fokot közelíti (25,8)

Íme a balatoni számok:

Balaton (Alsóörs): 27,2 °C

Balaton (Balatonfenyves): 25,9 °C

Balaton (Balatonlelle): 25,4 °C

Balaton (Gyenesdiás): 27,9 °C

Balaton (Révfülöp): 26,7 °C

Balaton (Siófok): 24,9 °C

Ráadásulszombaton tovább melegedhet a tavak vize, hiszen tetőzik a kánikula, csaknem 40 fok várható.