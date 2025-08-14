BKK: szombattól változások lesznek a budapesti villamosközlekedésben

A 12-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz szállítja az utasokat - tartalmazza a közlemény.

Azt írták, hogy a 14-es villamos rövidített útvonalon, a Lehel tér és Angyalföld vasútállomás között közlekedik, a Gyöngyösi utca és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es jelzéssel pótlóbusz jár.

A villamosok és a pótlóbuszok között az átszállási pont Angyalföld vasútállomás megállóhely.

Ugyanakkor a 126-os, a 296-os és a 296A autóbuszok Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak megállóhelyét áthelyezik a végállomás területéről a Kőrösbánya utca torkolata elé. A 122E autóbuszra pedig Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomáson a 296A autóbusz eredeti végállomásán lehet felszállni - fűzték hozzá.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez - olvasható a BKK közleményében.