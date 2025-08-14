ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Főpolgármesteri Hivatal sajtótermében 2025. május 29-én. A főváros a likviditás megőrzése érdekében leállította a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. kifizetéseit - jelentette be a főpolgármester, miután a Magyar Államkincstár törvénytelenül emelt le Budapest folyószámlájáról több mint 10 milliárd forintot.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az ügyészség nemet mondott Karácsony Gergelynek

Infostart / MTI

Az ügyészség csütörtökön elutasította Karácsony Gergely főpolgármester gyanúsítás elleni panaszát.

"Az ügyészség ma elutasította a gyanúsítás elleni panaszomat abban az ügyben, amelyben a kormányzat szerint bűncselekményt követtem el azzal, hogy önkormányzati rendezvényként megrendeztük a Budapest Büszkeség menetét" - közölte a főpolgármester.

Mint írta, "ezek szerint az ügyészség szerint is bűncselekmény gyanúja áll fenn azért, mert kiálltunk a sokszínűség, az egyenlőség és a szeretet mellett - és mert nem engedtük, hogy a kormány korlátozza a gyülekezés szabadságát".

"Természetesen tovább küzdünk, mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet sem betiltani, sem büntetni. Budapest szabad város, és az is marad" - tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármestert augusztus 1-jén hallgatták ki a Budapest Büszkeség (Budapest Pride) rendezvény szervezése ügyében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utcai épületében. A főpolgármester tájékoztatása szerint gyülekezési joggal való visszaéléssel gyanúsítják, és a gyanúsítás lényege, hogy a rendőrség által megtiltott rendezvényt megszervezte, illetve azon történő részvételre buzdított. Karácsony Gergely akkor közölte: a fővárosi önkormányzat "nem tud a gyülekezési joggal visszaélni, mert nincs neki olyan", és jelezte, az eljárást megalapozatlannak tartja és panasszal él.

