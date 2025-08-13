Lakat alatt a Turul

A Turul madár Tatabánya egyik legismertebb jelképe, amely több mint egy évszázada magasodik a Kő-hegy tetején.

Tatabánya legismertebb közterületi alkotása 1907-ben készült el. Az elmúlt évtizedek nyomot hagytak a műemlék státuszú alkotáson, ezért ismét indokolttá vált a teljes körű állapotfelmérése és felújítása - olvasható a KEMMA cikkében.

A mostani munkálatok célja a szerkezeti állapot felmérése és az állagmegóvás biztosítása. A beruházást a kormány 83 millió forinttal támogatja, amely összeget a Vérteserdő Zrt. a műemlék felújítására fordítja.

A Turul-emlékmű felújítása több fázisban zajlik. Az első ütemben szakértők felmérik a szobor statikai állapotát, ami a burkolat részleges megbontásával jár. A balesetveszély miatt a munkaterület köré védőövezetet alakítanak ki. Ezt követően, az építésügyi és örökségvédelmi előírásoknak megfelelően, megkezdődnek az állagmegóvási és felújítási munkák.

A munkálatok ideje alatt az emlékmű csak a kijelölt terület széléig lesz megközelíthető.

A munkaterületet kedden zárták le, a felújítás várhatóan decemberben ér véget.