2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Nyitókép: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred / Facebook

Egy "csokor" gránátba botlottak vízvezeték-építő munkások - képek

Infostart

Vízvezeték-fektetés közben akadtak a munkások a nem mindennapi ládára egy tanyán, Alsónémediben.

Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából - közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: vízvezeték-fektetés közben akadtak a munkások a nem mindennapi ládára egy tanyán, Alsónémediben.

Hozzátették: a ládából második világháborús német aknavető gránátok, magyar és szovjet kézigránátok és lőpor szinte érintetlen, eredeti állapotában került elő, nagy mennyiségben.

A ládát tartalmával együtt a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik a talált robbanóeszközöket.

