Rettegés a nyeregben – felmérés a hazai kerékpárosokról

A Magyar Kerékpárosklub megpróbálta megérteni annak a hátterét, mi motivál egy kerékpárost, illetve mitől fél. Ehhez a reprezentatív kutatás módszerét választotta, a fókuszcsoporton (20-60 év) belül korra, nemre és iskolai végzettségre is tekintettel volt a kérdezés.

„A kerékpározásban nagyon erős motiváció a szabadság élménye és az ehhez kapcsolódó kötetlen mozgás” – rögzítette az InfoRádió megkeresésére Kádár Melinda, a kerékpárosklub kommunikációs munkatársa. „Ez folyamatosan erősödik a rutinosan kerékpározók körében és azok körében is, akik kevésbé rutinosak még” – tette hozzá. További erősödő motiváció az egészség megőrzése, ehhez kapcsolódóan a mozgásra, sportolásra szánt idő napi rutinba történő beillesztése; egy jó bringázás jó „napindító” ebben a felfogásban.

Félelmek, visszatartó tényezők

A kutatásban viszont félelmek is előkerültek. A legfontosabb: tartanak a balesettől. A baleset persze eléggé tág gyűjtőfogalom, a kutatásban az jött ki, hogy a biciklizők más közlekedési eszközzel való ütközéstől tartanak a leginkább, elütik őket, elsodorják. „Budapesten az autósoktól van egy pici félelem, vidéki nagyvárosokban pedig inkább a kamionoktól, nagyobb járművektől” – húzta alá Kádár Melinda.

A kutatás szerint növekszik a frusztráció az utakon, amint a mindennapok során is. További negatív érzésként jelen van a lopástól való félelem, sokan nem gondolják, hogy ha lezárják valahol a bringájukat közterületen, az ott is marad. Ehhez járul még hozzá, hogy sokan nem tudják, mi számít biztonságos, szabályos lakatolásnak, arról már nem is beszélve, hogy a biztonságos lakatok nehezek, miközben valahogy mégis szállítani kéne őket.

Az infrastruktúrával kapcsolatban is sok a negatív érzés a kutatás szerint:

az utak gyorsan lepusztulnak

nincsenek karbantartva

nincsenek átgondolva

nem épül elég gyorsan az úthálózat

ez még Budapesten is probléma, ahol a helyzet egyébként jobb.

„Már megvan a kerékpáros főhálózati terv, de még nincsenek összekötve kerékpársávok, kerékpárutak, a semmiben végződő kerékpáros útvonalak márpedig erősen visszatartják az embereket attól, hogy biciklire üljenek” – húzta alá.

A kutatás elérhető a kerékpárosklub weboldalán.