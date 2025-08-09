Elemző: a Duna lehetőségeit még mindig nem használjuk ki eléggé

Az elmúlt évek folyamán a Dunán történő áruszállítás elég jelentős mértékben csökkent – mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: a Duna folyam 10 országot szel át Németországtól a Fekete-tengerig, Ukrajnáig, és ezek jelentősen kihasználják a Dunában rejlő logisztikai lehetőségeket, de a legtöbb ország esetében csökkent a dunai szállítmányozás mértéke és az értéke is.

Ennek a csökkenésnek több oka van az elemző szerint. Ilyen például, hogy a tengeri szállítmányozásnál jelentős áremelkedések voltak az elmúlt években, ez pedig begyűrűzött a folyami szállítmányozásba is. Emellett fejlesztések lennének szükségesek, multimodális kikötőket kellene létrehozni, amelyek összekötik a vízi utakat a közúti, illetve a vasúti fuvarozással is. Azonban ezek a befektetések akkora összegeket igényelnek, hogy azok egyszerre nem teremthetők elő, ezért is csökkent a legtöbb országban a Dunán történő szállítmányozás.

Szigethy-Ambrus Nikoletta elmondta azt is, hogy az elmúlt évtizedekben a dunai kikötők jelentősen átalakultak, tehát a legtöbb országban, így Magyarországon is megfigyelhető, hogy a hagyományos belvízi kikötők egy részéből már modernebb logisztikai központok váltak. A magyarországi legnagyobb kikötőkben, például a csepeliben is megtörténtek azok a fejlesztések, amelyek révén a Dunán való szállítmányozást hatékonyabbá tudják tenni.

A dunai konténerszállítás bővítésével, valamint a multimodális logisztikai központok számának emelésével egy olyan alternatív szállítás volna lehetséges, amely környezetbarát,

hiszen ez az egyik legkedvezőbb a szén-dioxid kibocsátás szempontjából a szállítmányozási módok közül, továbbá az egyik legversenyképesebb is, illetve fenntartható útvonal lenne a különböző hőmérsékletérzékeny rakományok számára – hangsúlyzta az elemző.

"A Duna régiót vizsgálva látható, hogy sok szempontból magas a szállítmányozás fejlettsége, viszont még mindig jócskán elmarad például a Rajna régióétól. Tehát a beruházások megvalósulása elősegítené, hogy a Dunán történő szállítmányozás, árukereskedelem élénkülhessen, és megfelelő alternatívát biztosítson a közúti és a vasúti szállítmányozás mellett" – összegezte Szigethy-Ambrus Nikoletta.