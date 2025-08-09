ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Duna áruszállítás
Nyitókép: Pixabay

Elemző: a Duna lehetőségeit még mindig nem használjuk ki eléggé

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Térségünk legnagyobb folyója, a Duna számos lehetőséget kínál, amelyek gazdasági szempontból is értékes alternatívákat biztosítanak, azonban még mindig sok a kihasználatlan kapacitás – mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

Az elmúlt évek folyamán a Dunán történő áruszállítás elég jelentős mértékben csökkent – mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: a Duna folyam 10 országot szel át Németországtól a Fekete-tengerig, Ukrajnáig, és ezek jelentősen kihasználják a Dunában rejlő logisztikai lehetőségeket, de a legtöbb ország esetében csökkent a dunai szállítmányozás mértéke és az értéke is.

Ennek a csökkenésnek több oka van az elemző szerint. Ilyen például, hogy a tengeri szállítmányozásnál jelentős áremelkedések voltak az elmúlt években, ez pedig begyűrűzött a folyami szállítmányozásba is. Emellett fejlesztések lennének szükségesek, multimodális kikötőket kellene létrehozni, amelyek összekötik a vízi utakat a közúti, illetve a vasúti fuvarozással is. Azonban ezek a befektetések akkora összegeket igényelnek, hogy azok egyszerre nem teremthetők elő, ezért is csökkent a legtöbb országban a Dunán történő szállítmányozás.

Szigethy-Ambrus Nikoletta elmondta azt is, hogy az elmúlt évtizedekben a dunai kikötők jelentősen átalakultak, tehát a legtöbb országban, így Magyarországon is megfigyelhető, hogy a hagyományos belvízi kikötők egy részéből már modernebb logisztikai központok váltak. A magyarországi legnagyobb kikötőkben, például a csepeliben is megtörténtek azok a fejlesztések, amelyek révén a Dunán való szállítmányozást hatékonyabbá tudják tenni.

A dunai konténerszállítás bővítésével, valamint a multimodális logisztikai központok számának emelésével egy olyan alternatív szállítás volna lehetséges, amely környezetbarát,

hiszen ez az egyik legkedvezőbb a szén-dioxid kibocsátás szempontjából a szállítmányozási módok közül, továbbá az egyik legversenyképesebb is, illetve fenntartható útvonal lenne a különböző hőmérsékletérzékeny rakományok számára – hangsúlyzta az elemző.

"A Duna régiót vizsgálva látható, hogy sok szempontból magas a szállítmányozás fejlettsége, viszont még mindig jócskán elmarad például a Rajna régióétól. Tehát a beruházások megvalósulása elősegítené, hogy a Dunán történő szállítmányozás, árukereskedelem élénkülhessen, és megfelelő alternatívát biztosítson a közúti és a vasúti szállítmányozás mellett" – összegezte Szigethy-Ambrus Nikoletta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Elemző: a Duna lehetőségeit még mindig nem használjuk ki eléggé

duna

áruszállítás

hajózás

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: a Duna lehetőségeit még mindig nem használjuk ki eléggé

Elemző: a Duna lehetőségeit még mindig nem használjuk ki eléggé

Térségünk legnagyobb folyója, a Duna számos lehetőséget kínál, amelyek gazdasági szempontból is értékes alternatívákat biztosítanak, azonban még mindig sok a kihasználatlan kapacitás - mondta Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.
 

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még mindig nem működik az EESZT

Még mindig nem működik az EESZT

Pénteken országszerte elérhetetlenné váltak a legfontosabb állami online szolgáltatások, mint az EESZT, a magyarorszag.hu és a központi időpontfoglaló rendszer is, ami jelentősen megnehezíti az elektronikus ügyintézést. Az EESZT cikkünk írásakor, szombat délben sem működik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Mire készül Putyin a béketárgyalás előtt? Hosszasan telefonált Kína és India elnökével

Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett Kína, India és több volt szovjet állam vezetőivel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 12:29
Úszni tudni nem viccből kell!
2025. augusztus 9. 11:28
Most Karácsony Gergely tiltakozik a rakpartzár miatt
×
×
×
×