Újabb két körzet eredményét ismertették, mind a két fél örülhet

A Fidesz–KDNP országosan vezet, de több választókerületben szoros a küzdelem a Tisza Párttal – derül ki abból a belső kutatásból, amelyre Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében hivatkozott. Erről az Infostarton mi is beszámoltunk. Ahogy arról is, hogy Kalocsa környékét is a kormánypárt nyerni a félmérésük szerint.

Az index.hu most újabb két körzet számait adta közre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös választókerületben – ahol 2022-ben még fölényesen győzött a Fidesz – most 39,7 százalékon áll a kormánypárt, míg a Tisza Párt 32 százalékon. A Mi Hazánk 4,4 százalékot érne el, a többi párt támogatottsága 3 százalék alatt marad.

Budapest 6-os számú választókerületében – amely jelentős részben Zuglót fedi le – a Tisza Párt vezet 34,9 százalékkal, a Fidesz–KDNP 26,6 százalékon áll. A DK, a Kutyapárt és a Momentum is mérhető támogatottsággal bír. Az egyéni jelöltek versenyében a Tisza ismeretlen jelöltje 31,2 százalékot kapna, Hadházy Ákos 29,1-et, a fideszes Borbély Ádám pedig 26,4-et.

A választókerületről a Tisza Párt korábban saját kutatást is készíttetett, amely szerint a pártot választani tudók 57 százaléka szavazna rá, míg a Fidesz támogatottsága 25 százalék. Az egyéni jelöltek közül a Tisza jelöltje 42 százalékot kapna, a kormánypárti jelölt 22 százalékot, Hadházy Ákos pedig 18 százalékot.

A felmérések 2025 júliusában készültek, 500–800 fős mintán, telefonos megkérdezéssel.