Újabb körzet, ahol érdemben vezet a Fidesz

Az eredmények a Miniszterelnöki Hivatalhoz közel álló forrásból származnak, amelyet Orbán Viktor is megemlített tusnádfürdői beszédében. Akkor azt mondta, hogy az egyéni körzetekben 80:26-ra állnak az ellenzékkel szemben.
Az index.hu által közzétett kutatás, amelyet 500 fő megkérdezésével készítettek, a következő eredményt mutatta a pártok népszerűségét illetően:
- Fidesz–KDNP: 41,6 százalék
- Tisza Párt: 31,7 százalék
- Mi Hazánk: 7,2 százalék
A többi párt, mint a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az MSZP támogatottsága jóval alacsonyabb, mindössze néhány százalékot ér el.
A bizonytalanok aránya 8,3 százalék.
A felmérés nem a jelöltek személyére, hanem a pártok támogatottságára fókuszált.
Ez a mostani eredmény is megerősítheti a miniszterelnök állítását, miszerint a Fidesz–KDNP továbbra is fölényben van, legalábbis a vizsgált körzetben - teszi hozzá a lap.