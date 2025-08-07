Újabb körzet, ahol érdemben vezet a Fidesz

Az eredmények a Miniszterelnöki Hivatalhoz közel álló forrásból származnak, amelyet Orbán Viktor is megemlített tusnádfürdői beszédében. Akkor azt mondta, hogy az egyéni körzetekben 80:26-ra állnak az ellenzékkel szemben.

Az index.hu által közzétett kutatás, amelyet 500 fő megkérdezésével készítettek, a következő eredményt mutatta a pártok népszerűségét illetően:

Fidesz–KDNP: 41,6 százalék

Tisza Párt: 31,7 százalék

Mi Hazánk: 7,2 százalék

A többi párt, mint a Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az MSZP támogatottsága jóval alacsonyabb, mindössze néhány százalékot ér el.

A bizonytalanok aránya 8,3 százalék.

A felmérés nem a jelöltek személyére, hanem a pártok támogatottságára fókuszált.

Ez a mostani eredmény is megerősítheti a miniszterelnök állítását, miszerint a Fidesz–KDNP továbbra is fölényben van, legalábbis a vizsgált körzetben - teszi hozzá a lap.