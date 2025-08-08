Hihetetlen, mit kapott lencsevégre a rendőrségi traffipax – képek

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai sebesség-ellenőrzést folytattak a héten zajló fokozott rendőri jelenléttel járó akció keretében a 61-es főúton.

Szerdán délután, röviddel öt óra előtt, Dombóvár térségében a főút 87-es kilométerszelvényben közeledett a traffipax előtt egy szabálytalan autós. A szürke jármű vezetője a megengedett 90 km/óra helyett 183 km/órás sebességgel előzte meg az előtte haladót. A megelőzött fehér autó vezetője sem tartotta be a korlátozást, a megengedett 90 km/óra helyett 162 km/óra sebességgel száguldott.

Az első 312 ezer forintos közigazgatási bírságot és 8 közlekedési előéleti büntetőpontot kapott, a második 140 ezer forintos bírsággal és 6 ponttal gazdagodott – olvaható a police.hu-n.

Mint írják, a gyorshajtás még mindig az egyik vezető baleseti ok. Ezért ismételten felhívják a figyelmet, hogy aki nem az út, látási és időjárási viszonyoknak megfelelően választja meg haladási sebességét, fokozott veszélynek teszi ki magát és a közlekedés többi résztvevőjét.