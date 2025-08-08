Elfogták a bántalmazó lányt Veszprémben

Az eset 2024. július 23-án egy veszprémi lakásban történt, melynek során egy 16 éves lány bántalmazta 17 éves barátnőjét. Folyamatosan megalázó módon bánt vele, és arra kényszerítette, hogy kiszolgálja a lakásban tartózkodó társaság tagjait - írja a police.hu.

Amikor pedig távozni akart, nem nyitotta ki neki a bejárat ajtót. Végül a sértett kijutott az utcára, azonban a tettlegesség még ott is folytatódott.

A Veszprémi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot bocsátott ki a 17 éves balatonalmádi lánnyal szemben. A rendőrök 2025. augusztus 5-én késő délután a veszprémi vasútállomáson fogták el.

Ezután előállították, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. A tettesnek két társa is volt a bűncselekmények elkövetésénél, a nyomozók már korábban kihallgattak egy 18 éves fiatalembert és egy 15 éves lányt.

Személyi szabadság megsértésének bűntette és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást ellenük, és kezdeményezték letartóztatásukat.