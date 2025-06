Karácsony Gergely: ami a Pride kapcsán Budapesten történik, egész Európára tartozik

A magyar kormány megpróbálta betiltani a Pride felvonulást, mire a budapesti önkormányzat magára vállalta a szervezést és nemzetközi partnereket hívott meg, akik közül a szombati rendezvényre több mint 70 fő jelezte részvételét. A Kúria néhány órával a sajtótájékoztató előtt közölte, hogy megsemmisítette a rendőrségnek a Budapest Büszkeséggel kapcsolatos tiltó határozatát – erről itt írtunk. Mindezek után, a szombati vonulás előtt sajtótájékoztatót tartott a főváros.

Karácsony Gergely főpolgármester szerint Magyarország a demokrácia lebontásának laborja lett, aminek során folyamatosan cserélődnek az ellenségképek, melyek sorában most a szexuális kisebbségek tagjai kerültek célkeresztbe. Ám úgy tűnik, mintha a kormány elszámította volna magát, most valami csodálatos történik Budapesten. Magyarországon az elmúlt években a homofób kampányok ellenére növekedett a szexuális kisebbségek elfogadása, e kampányok üzenetével a lakosság többsége nem ért egyet – mondta a városvezető. Hozzátette: csodálatos dolog a nemzetközi szolidaritás is, közel 30 ország EP-képviselői, polgármesterek, az "európaiság mellett elkötelezett barátaink" lesznek itt.

Ez az ügy, ami a Pride kapcsán Budapesten történik, egész Európára tartozik, hiszen ha egy európai országban be lehet tiltani egy olyan rendezvényt, mint a Pride, akkor egyik európai állampolgár sem érezheti magát biztonságban – mondta a főpolgármester az online sajtótájékoztatón. A betiltott Budapest Pride helyett tehát az önkormányzat rendezi meg szombaton a Budapest Büszkeség felvonulást, ami teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak.

Június 28-a ráadásul a magyar szabadság napja, 1991-ben ezen a napon távozott az utolsó szovjet katona az országból, így különösen jelképes, hogy ezen a napon lesz a Pride – mondta Karácsony Gergely. A rendezvény a megkülönböztetésmentességről, a szolidaritásról és a szabadságról szól, a főpolgármester megköszönte az európai szolidaritást.

Úgy látja, hogy a rendőrségnek egyetlen feladata van szombaton, mégpedig hogy az önkormányzati rendezvény résztvevőinek biztonságát őrizzék, mert lehet, hogy a felbátorodott szélsőjobboldali résztvevők, bármily kevesen vannak, lehet, hogy hangosabbak lesznek, mint korábban.

Karácsony Gergely soha nem látott tömegre számít a szombati felvonuláson.

"Ezen a hétvégén minden szem Budapestre szegeződik, és azt a hihetetlen diverzitást is ünnepeljük, ami az emberiséget jellemzi" – mondta a sajtótájékoztatón Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa.

"Nem lehetünk olyanok, akik elfogadják az elfogadhatatlant, az értékeinket az EU-ban és másutt a világon is próbára teszik, az előrehaladást fékezni próbálják generációkon keresztül, de ezt a jogot békésen meg kell védenünk, és hirdetnünk kell ezt a jogot az EU-ban. Az LGBTQ-törvény diszkriminációhoz vezet, a mindennapi életükben zaklatásnak vannak kitéve e közösség tagjai, akik félelemkeltő környezetben élnek. A szabadságot mindenkinek biztosítani kell" – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy egy új LGBTQ-stratégia készül az idei év végére az unióban.

Nicolae Ștefănuță, az Európai Parlament erdélyi származású alelnöke szerint az érkező EP-képviselők egyetlen, közös üzenetet közvetítenek: az EU-tagsággal minden tagállam kötelezettséget vállalt, hogy védi a kisebbségeket. "Erdélyből jöttem, tudom, milyen más nyelvet beszélni, kisebbséghez tartozni", fogalmazott, hozzátéve, hogy

az EU elveszíti a lelkét, az üzenetét, ha nem tartják be a tagok ezeket a szabályokat.

Az EP-képviselők, akik a szombati rendezvényre érkező külföldiek között a legnagyobb delegációt alkotják, a szolidaritást hirdetik, azt, hogy együtt kell kiállni, amikor szükség van a barátok támogatására a gyülekezési jog érvényesítésében.

Hegedűs Máté, a Budapest Pride szóvivője a Szivárvány Misszió nevében elmondta: a misszió feminista, antirasszista, LMBTQ-szervezet, melynek célja, hogy építse, bemutassa a magyar LMBTQ-közösséget. Harminc éve minden évben megtartják a felvonulást (a Covid idején online rendezvény volt), az idei a 30. rendezvény, amelyet már 2023 óta szerveznek.

"Itthon vagyunk" az idei szlogen, amivel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy az LMBTQ-emberek a magyar társadalom ugyanolyan szerves részei, mint minden más állampolgár. A közösség nem Nyugatról importált propaganda, nem ideológiai termék – tette hozzá.

Az idei Pride-dal kapcsolatban 33 nagykövetség adott ki támogató nyilatkozatot.

Azt tapasztalták korábban, hogy a szélsőjobboldali ellentüntetők próbálnak visszaélni a gyülekezési joggal és próbálják megakadályozni a Budapest Pride (idén Budapest Büszkeség) megvalósulását. Hegedűs Máté ezért a rendőrségtől azt várja, hogy tartsa tiszteletben, hogy ez nem gyűlés, hanem egy fővárosi rendezvény, ezért védje meg a résztvevőket az ellentüntetőktől, akik veszélyt jelenthetnek rájuk.

Arra a kérdésre, hogy milyen biztonsági intézkedéseket hoz a Fővárosi Önkormányzat és az esemény szervezésében partner civil szervezetek mindent megtesznek a rendezvény biztonságáért. A rendezvényt és annak útvonalát bejelentették a rendőrségnek, amely tudja azt is, hogy mely más rendezvény lesz ugyanezen az útvonalon. "biztos vagyok abban, hogy ha nincs egy kifejezett politikai utasítás, hogy az alkotmányban rögzített feladatát a rendőrség ne teljesítse, akkor ezt a munkát el fogja végezni, hiszen az elmúlt években is rendkívül professzionálisan elvégezte, nincs okom kételkedni, hogy most ne így tenne".

Hegedűs Máté hozzátette, hogy több mint 200 menetkísérő önkéntes lesz, ők komoly felkészítésen vesznek részt, és lesznek biztonsági őrök is.

Nicolae Ștefănuță kérdésre válaszolva az emberi jogok, a gyülekezési jog és bizonyos alapjogok érintettségét említette a Pride-üggyel kapcsolatban, továbbá az uniós alapszerződés 2. pontját is példaként hozta, amely kifejti, hogy minden EU-tagállam köteles az emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeket teljesíteni.

Karácsony Gergely szerint

semmilyen retorzió nem érheti az önkormányzat szombati rendezvényének résztvevőit,

de ha mégis jogi eljárás lenne, minden érintettnek biztosítanak jogsegélyt a civil szervezetekkel együtt. De szerinte a rendőrség nincs abban a helyzetben, hogy arcfelismerő kamerákat üzemeltethessen, és ez nem az ő hibájuk.

Felmerült, hogy ha a Mi Hazánk Mozgalom hídfoglalását engedélyezi a rendőrség, akkor módosít-e útvonalat az önkormányzat? A főpolgármester szerint nem lehet ezt kizárni, hogy lesz változtatás a résztvevők biztonsága érdekében, ezért minden résztvevő és közlekedő kövesse a híreket. De a rendezvényt biztosan megtartják – szögezte le.