A pedagógusok átlagbére 844 ezer forint lesz idén, de néhány területen nagy a létszámhiány

Évek óta a gazdaságtudományi terület a legnépszerűbb a fiatalok körében, ugyanakkor tavaly a második helyre került a pedagógusképzés, mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Közel 15 ezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre. A pálya népszerűsége véleménye szerint annak is köszönhető, hogy már ismert volt a jelentkezők körében a béremelési szándék.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a 15 ezer jelentkezőből legalább hétezer már valamilyen diplomával rendelkezik. Jelentős részük pedagógus végzettségű, ők másod- vagy harmaddiplomát fognak szerezni, vagyis ők nem jelentenek többletet a munkaerőpiacon. A szakember hangsúlyozta: "Helyes lépés volt a kormány részéről a rövidített képzés elindítása, hiszen az óraszámok lefedésében nagy szerepet fog játszani, hogy ezek a pedagógusok a munkaidejüket teljes mértékben ki fogják tudni tölteni."

A pedagógusok átlagbére eléri a 844 ezer forintot Hétfőn Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a 2022-ben elkezdett és idén is folytatódó béremelésnek köszönhetően 2025-ben a pedagógusok átlagbére eléri majd a 844 ezer forintot, az egyetemi végzettségű pályakezdők bére 653 ezer forintra nő, a legjobban kereső igazgató bére pedig eléri az 1,7 millió forintot. Idén 21,2 százalékkal folytatódik az emelés, a januári bérek pedig már meg is érkeztek a számlákra. Mint ismert, a béremelés magyar és uniós forrásból valósul meg: mintegy 10 százalékát uniós pénzből, 90 százalékát pedig kormányzati forrásból finanszírozzák, a kormány erre idén 339 milliárd forintot különített el.

Totyik Tamás egy nyíregyházi egyetemi kutatásra hivatkozva arról is beszélt, hogy a pályakezdők között nagyon magas azon fiatalok aránya – több mint 75 százalékos –, akik első generációs értelmiségiek lesznek a családjukban.

"A tanítóképzőben magasabb az arány, a gyógypedagógusoknál és a fejlesztőpedagógusoknál is emelkedett a létszám, ahogy az óvodapedagógusoknál is, ám továbbra is kevés a pedagógus a természettudományos tantárgyaknál. Fizikából, kémiából annyira alacsony a szám, hogy a nyugdíjba vonulók arányát, szakoktól függően, 15-20 százalékban fogják csak fedezni" – hívta fel a figyelmet Totyik Tamás.

A kormánynak a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatakor azon is el kellene gondolkodnia, hogy az általános iskolákban a természettudományos tantárgyakat érdemes lenne összevonni – tette hozzá a PSZ elnöke.