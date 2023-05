Az ölelések látogatása - vasárnap teljesedett ki a pápalátogatás üzenete

A budapesti pápalátogatásra rálátó forrásunk szerint - aki maga több ízben repült már a pápával szűk körben, ahol Ferenc pápa oldottabban beszél, mint máskor - a katolikus egyházfő minden külföldi látogatásának a végére jön "igazán bele".

Ezt a pár órás, 2021-es útjakor nem volt lehetősége megtapasztalni a magyar nyilvánosságnak, más országoknak igen, most viszont Magyarországon volt a sor - a pápa egészségi állapota miatt budapesti helyszínnel.

Durva leegyszerűsítéssel érkezésekor "letudta" államfői kötelességeit, elmondta, amit az állami vezetők felé el kellett és el illett mondania, szinte patikamérlegen és nagyon finoman kimérve a "pártos tartalmat":

jogok garantálása, a 150 éves Budapest szerepének kiemelése, népek befogadása, "egy olyan Európára gondolok, amely nem válik a részeinek túszává, és az önmagára hivatkozó populizmus áldozatává", "ékesíti az országot, aki eltérő nyelvvel és vallással érkezik oda, mert (...) az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő"

"béke álmát éneklő kórus", káros genderkultúra, értelmetlen abortuszhoz való jog, a magyar Alaptörvény vállalt értékei; "egy olyan Európáról beszélek, amely (...) nem is válik cseppfolyós, sőt gáznemű dologgá, egyfajta absztrakt szupranacionalizmus képviselőjévé, amely nem vesz tudomást a népek életéről".

A kettő között viszont folyamatosan hidat emlegetett, az egységes Európát alapító atyákra is hivatkozva, ami megmagyarázza, miért nem tudja egy adott országban a pártpolitikai paletta kisajátítani az egyház kétezer éves, mindig aktuálisan érvényes mondanivalóját. Ezt ráadásul épp egy Szent István Intelmeiből vett idézettel polcolta alá: "Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen!"

Aztán sorra jöttek kisebb világi és egyházi találkozók a vatikáni szándéknak megfelelően, magyar vendéglátással; találkozott magyar jezsuita rendtársaival, hajléktalanokkal, szegényekkel, a háború elől menekültekkel, cigányokkal - sokakkal tehát, akik a társadalom perifériáján élnek -, egyházi szolgálattevőkkel is. Katolikus fiatalokkal töltött egy délutánt az Arénában, kis Fiatja anyósülésének ablakából pedig jártában-keltében számos áldást kiosztott az utca népének; ki Zakeusként lógott a fügefán, hogy lássa Krisztus földi helytartóját, ki csak járókelőként akadt bele a szentatyába - nyilvánvalóan olyanok is akadtak, akik a dugóban ülve alig válogatott szavak kíséretében tettek utalást arra, hogy "feszítsd meg!"

Az Infostart szombaton arról szerzett tudomást - a vasárnapi Kossuth téri szentmise valós idejű, helyszíni főpróbáján -, hogy Ferenc pápa még a délutáni, fiatalokkal történő "arénás" találkozása után is csiszol szentbeszédén, és csak azután "rendezik sajtó alá" a másfél oldalas, olasz nyelvű, majd magyarra fordított szöveget.

Ez aztán okvetlenül meg is látszhatott rajta, hisz bár a pápa a vasárnapi szentmise ideje alatt javarészt ült - 86 éves, több műtéten is átesett a közelmúltban, és nem egy betegség gyötri -, fontos pillanatokban maradt állva, és szemmel láthatóan lelkesen üdvözölte az egybegyűlteket; nem egyszerű udvariassági "kör" volt a részéről a Várban pénteken, hogy "szeretnélek biztosítani benneteket a közelségemről", hanem - szavai szerint - ezek az ölelések napjai voltak egy megosztott országban.

Érdekes volt tapasztalni a három nap pápai szónoklatai során, de

magára a megosztottságra sosem utalt direkt, inkább az egyház mindenki számára belátható, befogadható üzeneteit hangsúlyozta egyszerű és bátorító stílusban,

amelyeket bármilyen világnézetű ember is magáénak érezhet.

Ferenc pápa tehát a világi ember számára is tűnhetett úgy, mint egy külföldi ember, akit valóságosan érdekel, mi zajlik Magyarországon, mindenkit meg szeretne érteni és mindenkihez akar szólni; pontosan úgy, amint az InfoRádió csütörtöki Aréna-vendége , Kuzmányi István, a Magyar Kurír főszerkesztője, állandó diakónus a látogatást megelőző napon fogalmazott: "Ő, amikor valakivel találkozik, legyen szó államfőről vagy hétköznapi emberről, nincs más, nem néz jobbra, nem néz balra. Ő abban is egy jó gyermek, pozitív hangulatban teljesen átadja magát annak, ami történik. Kifejezi, hogy érdekeljük őt."

A vasárnapi, Kossuth téri szentmisére már reggel 6 órakor, kapunyitáskor zárt, csöndes sorokban érkeztek a katolikusok, az érdeklődők; zarándokok és turisták; hívek és kívülállók is. Kék kabátos és cserkészegyenruhás önkéntesek dobtak bele minden energiát önkéntes alapon, hogy a Kossuth térre és az azt övező utcákba biztonságos és gyors legyen az embertömeg beeresztése, hogy aztán reggel 7-től már megkezdődjön a valódi lelki ráhangolódás; érdekes elegy volt a rózsafüzér imádságának egyes részei (a tizedek) közé ékelt információs/zenés blokk, de ez is leginkább a vallásos világnak a mához igazodó "kifelé fordulását" fejezte ki, mintsem az elmélyült ünnepélyesség megtörését jelentette volna.

Azon sem ütközött volna meg senki, ha Ferenc pápa a szokásos, mormolós tónusában hadarja el a "Hiszekegyet" a mise tanító és áldozati része között, ám - mint azt előre jelezték a rendezők a szertartás szolgálattevőivel, és aztán így is történt -

Ferenc pápa maga, egy hangos, magyar nyelvű "Hiszekkel" vágott bele az imádságba, mintegy hitvallásra szólítva az egybegyűlteket.

Az időjárás is kegyes volt a végeláthatatlan embertömeghez: a hajnali hűvös idő csak óvatosan váltott késő tavaszira a hideg házfalak között, hogy aztán a szertartás vége felé a szél is leálljon, és csak a napsütés maradjon hátra; és Ferenc pápa gyermeki öröme és tervezetlen lépései, amelyekkel a szertartás után megörvendeztette mindazokat, akik odajöttek. (Ferenc pápa a koncelebráns - együtt miséző - atyák és az asszisztencia - oltárszolgálat - elvonulása után az odakészített kerekesszéket elhagyva az oltárdobogó elejére lépett, és onnan szélesre tárt karokkal integetett, igaznak bizonyult tehát informátorunk azon sejtése, hogy a három nap végére teljesen kicserélődik a pápa, akármilyen állapotban is van az egészsége.)

FERENC PÁPA TELJES SZENTBESZÉDE A KOSSUTH TÉREN

Hogy a pápalátogatás szellemiségéből, levegőjéből mennyi "marad meg" egy adott városban, országban, az nyilvánvalóan függ a hely "belső egészségétől", de az ott lakók elhatározástól is. Magyarán: ha csökken a megosztottság szintje, ha békességgel szólnak egymáshoz az emberek, ha a másik tekintete nem egy menekülésre vagy támadásra okot adó két puskacső lesz, ha hidak maradnak a három nap után a hidak városában, nem jött hiába Ferenc pápa Magyarországra - másodszor is. Egység az egyházzenében is A Kossuth téri szertartás zenei szolgálatát jobbára a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát alapító Sapszon Ferenc vezette együttes adta, amelyet a KZMK énekesei és más választottak alkottak, kísérve az Operaház zenekarától. A szertartást megelőzően azonban ebben a formában először szolgált együtt az egyházi könnyűzene "teljes korfája" Sillye Jenőtől Simon Bencéig; ismert vagy sem, a fél évszázadával még mindig fiatalnak számító liturgikus könnyűzene képviselői néhány évre "asztalhoz ültek" a hagyományos - gregoriános és orgonás - egyházzene-művészeti kultúra szereplőivel, és bár sok egyet nem értés arra a bizonyos asztalra került, a fiatalabb műfaj feltartóztathatatlan terjedése immár "helyet csinált" magának a liturgiában - igyekezve ápolni a bibliai Dávid király hagyományait. A Kossuth téri mise előtt a műfaj hazai atyja együtt játszott régebbi és újabb egyházi könnyűzenei szerzeményeket, jól láthatóan lelkesítve a megjelent híveket. A legifjabb generációt fent nevezett ütőhangszeres tanár és egyházzenei edukációs youtuber képviselte, de természetesen a stafétát átvevő és továbbadó Gável testvérek is együtt zenéltek a pápa érkezése előtt, közvetítve az egyház üzenetének közösségi voltát.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán