Van, ami tilos a Kossuth téren - minden tudnivaló a pápalátogatás zárónapjáról

A katolikus egyház vezetőjeként tíz év alatt 40 útja volt eddig Ferenc pápának, a 41. utazás célja viszont már harmadszor a magyarok közössége, 2019-ben a csíksomlyói nyeregben, 2021-ben Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Hősök terei záró szentmiséjén, 2023-ban pedig ismét Budapesten találkozik magyarokkal, magyar katolikusokkal. Az eseményre külön hivatalos honlap is készült, rajta minden alapvető tudnivalóval. (És hallhatott is akár a pápalátogatás mobilapplikációról is, hisz szóltunk róla.)

Ez alkalommal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hívta Magyarországra a katolikus világ vezetőjét, ehhez kapcsolódott a Vatikán 86 éves argentin államfőjének hivatalos állami meghívása. A mottó: „Krisztus a jövőnk!” A háromnapos programról itt írtunk részletesebben, aminek zárónapján, tehát vasárnap a következő történik nagy vonalakban:

9.30: katolikus szentmise a Kossuth téren (az egyetlen regisztrációmentes esemény), amelyre a híveknek külön liturgikus kiskönyv (Adoremus) készült, itt hozzáférhető

16.00: találkozó a 30 éve újraalapított Pázmány-egyetemen az egyetemi és kulturális élet képviselőivel

késő délután: felszállás Ferihegyről.

Vasárnap hajnali 1 órától 12 óráig le lesz zárva a Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Bank utca–Széchenyi utca–Duna által határolt terület, valamint 14 óráig az Újpest rakpart a Jászai Mari tértől, a Széchenyi felső rakpart a Jászai Mari tér és a Kossuth tér között, valamint az Alkotmány utca, a Honvéd utca, a Szalay utca, a Szemere utca egy-egy szakasza.

A lezárások érintik mindemellett a Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–BAH csomópont– Hegyalja út–Erzsébet híd–Március 15. tér–Pesti alsó rakpart–Markó utca–Balassi Bálint utca–Kossuth Lajos tér útvonalat, majd a VIII. kerületi Szigony utcát és Práter utcát is.

Ferenc pápa elutazásának tervezett idejére, vasárnap 17 órától 18 óráig lezárják a Szigony utca–Baross utca–Illés utca–Korányi Sándor utca–Üllői út - Könyves Kálmán krt.–Gyáli út–Nagykőrösi út–M5-ös autópálya–M0-s autóút–M4-es autóút–Liszt Ferenc-repülőtér 2. útvonalat.

A pápalátogatás miatt időszakosan nem parkolhatnak autók például a Károly körút, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Rákóczi út, a Baross tér, a Kerepesi út, a Könyves Kálmán körút, a Pázmány Péter sétány egy-egy szakaszán, valamint a Műegyetem felső rakpart teljes területén.

A szentmisén mindenki részt vehet előzetes regisztrálás nélkül. Akik a 25 ezer ember befogadására képes téren nem kapnak helyet, a környező utcákban, kivetítőről nézve követhetik nyomon az eseményeket.

A térre tilos bevinni üvegtárgyakat, üvegkulacsot, fémpalackot, termoszt, szeszes italt, kerékpárt, rollert, távirányítható eszközöket.

Víz PET-palackban fél literig vihető be.

Tilos a pirotechnikai eszközök, illetve bármilyen, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak bevitele. Élő állat bevitele a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyák kivételével szintén tilos.

Ugyanakkor a rendezvényekre bevihetők összecsukható, kisméretű zarándokszékek, zászlórudak és táblák, transzparensek, a rudak hossza azonban - a Kossuth téri szentmise zarándokterületeinek kivételével - nem haladhatja meg a másfél métert.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd