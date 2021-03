Közösségi gyümölcsöskert jön létre Budán

A tavasz és a kellemes idő sok munkát hoz a Főkert munkatársai számára, akik kezdik a fák metszését, az új növények ültetését és a parkok takarítását - mondta az InfoRádiónak Zakar András, a Főkert vezérigazgatója.

"A parkokban szorgosan dolgoznak a kollégák, a cserjéket metszik vissza, a növényágyásokat készítik fel, a fűfelületeket tisztítják meg a még ott lévő falevéltől" - sorolta Zakar András.

Van egy új irányvonal is:

a cserjék között otthagyják a leveleket, abban bízva, hogy ott komposztálódik az avar helyben,

felszámolják az ősz folyamán lerakott lomdepókat.

A termesztőtelepeken már termesztik az egynyári és az évelő növényeket is, hogy május közepén kiültethessék őket.

A "fasorosok" is metszenek, gallyaznak, március 15-éig, a fészkelési időszak kezdetéig ezt a munkát be is kell fejezni - mondta még. Utána már csak balesetveszély-elhárítás zajlik a fákon.

Kérdésre válaszolva Zakar András elmondta, ennek a munkának sosincs "vége".

A pünkösdfürdői dobás

Pünkösdfürdőn egy nagyobb átalakítás zajlik.

"Jelen pillanatban a gát melletti töltésen zajlik a tevékenységünk, ez eddig egy parlagon hagyott terület volt, csak kaszáltunk. A főváros finanszírozásában most megtervezték ezt a közel héthektáros területet, egy biodiverz kialakítású terület lesz, ami azt jelenti, hogy itt egy biodiverz rétet hozunk létre, illetve sok évelőt ültetünk, különböző magkeverékeket használunk. Egy gyümölcsöst is létesítünk, közel 80 darab fát ültetünk. Közösségi gyümölcsöskert még nincs Budapesten. Összesen ötszáz fát és több ezer cserjét ültetünk itt" - sorolta Zakar András.

Lesz itt még játszótér, egy multifunkcionális sportpálya kosarazási, focizási lehetőséggel és egy pétanque-pálya is, amiből az egész országban nincs túl sok. Továbbá: öt ivókút, illemhely, öntözőrendszer és sok-sok újdonság - ígéri a Főkert vezérigazgatója.

Nyitókép: Balázs Attila