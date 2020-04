Dörögnek a fegyverek a Balatonnál

"Tavaly több mint ezer madarat ejtettünk el az irmapusztai, a buzsáki, az öreglaki és a varászlói halastavainkon" – mondta el Fodor Ferenc, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. haltermelési igazgatója a Somogyi Hírlapnak. Egész évre van engedélyük a tavakon a gyérítésre, a Balatonon pedig március végéig - írta hirbalaton.hu. Magyarországon a nagy kárókatonát lehet gyéríteni, a kis kárókatona azonban védettséget élvez. A téli időszakban egyébként a skandináv országokból érkező telelő állomány is növeli az itteni populáció létszámát.

A napokban a halőrök Tihanyban és Alsóörsön lőtték a madarakat, eddig 24-et sikerült elejteniük. A gyérítés nem könnyű, mert nagyon óvatos madarak, nagyon jó a látásuk, intelligensek és tanulékonyak – tette hozzá a szakember.

"Egy madár akár 70 deka halat is el tud fogyasztani, kedveli a gardát, süllőt, balint és a keszeget" – sorolta Fodor Ferenc. De sokszor azzal is kárt okoz a halgazdaságnak, csak megsebesíti a halakat. Az éjszakázó helyükön a hófehér, erősen maró hatású ürülékük elpusztítja a fákat és növényeket is.

A Távol-Keleten a kárókatonákat halászati eszközként használják úgy, hogy gyűrű kerül a nyakukra, így nem tudják a megfogott halat lenyelni.

