2026 júliusában a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35,2 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6 százalékpontos csökkenést jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 28,8 százalékát tette ki, míg az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23,1 százalékra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13 százalékon stagnált. Az összes hirdetést figyelembe véve az átlagos kínálati ár a tavaly júliusi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett.

Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül elsősorban az éves értékvesztést emelik ki. Változatlan tényezők mellett az elektromos autók veszítik a legtöbbet az értékükből évente, őket követik a dízelek és a benzinesek, míg a hibridek mutatják a legkisebb évenkénti amortizációt. Emellett minden megtett 1000 kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti a gépjármű értékét.

A hengerűrtartalom 100 köbcentiméteres emelkedése 3,6 százalékkal, míg a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,4 százalékkal emeli az autó árát. A normál állapothoz képest a megkímélt autók 10,6 százalékkal, a sérülésmentesek 17,1 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,9 százalékkal, az újszerűek pedig 21,0 százalékkal drágábbak a piacon.

A Volkswagen vezet, a Suzuki Swift drágul

Kínálati oldalon a leggyakrabban meghirdetett márkák rangsorát júliusban is a Volkswagen vezette, megelőzve a BMW-t és a Fordot. A hónap végére a Mercedes-Benz megelőzte az Opelt, míg a Kia átvette a 9. helyet a Renault-tól.

A tíz legnépszerűbb modell mezőnyében teljes helycserés átrendeződés zajlott le 2025. júliushoz képest. A Skoda Octavia átvette az első helyet a Ford Focustól. Az Audi A4 a dobogó harmadik fokára lépett előre, a Kia Ceed pedig a negyedik pozíciót szerezte meg.

A Suzuki Swift az ötödik helyre szorult vissza, ugyanakkor ez a modell mutatta a legnagyobb mértékű drágulást: kínálati átlagára egy év alatt 21 százalékkal emelkedett.