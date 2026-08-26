ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.32
usd:
308.97
bux:
0
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SX4 S-CROSS típusú autók a Suzuki esztergomi gyárában 2013. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Beliczay László

Brutálisan megdrágult a magyarok egyik kedvenc autója

Infostart / MTI

A magyarországi használtautó-piacon kínált személygépkocsik 87,1 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és a Használtautó.hu júliusi közös statisztikájából. A leggyakrabban meghirdetett márkák rangsorát júliusban is a Volkswagen vezette.

2026 júliusában a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35,2 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6 százalékpontos csökkenést jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 28,8 százalékát tette ki, míg az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23,1 százalékra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13 százalékon stagnált. Az összes hirdetést figyelembe véve az átlagos kínálati ár a tavaly júliusi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett.

Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül elsősorban az éves értékvesztést emelik ki. Változatlan tényezők mellett az elektromos autók veszítik a legtöbbet az értékükből évente, őket követik a dízelek és a benzinesek, míg a hibridek mutatják a legkisebb évenkénti amortizációt. Emellett minden megtett 1000 kilométer átlagosan 0,2 százalékkal csökkenti a gépjármű értékét.

A hengerűrtartalom 100 köbcentiméteres emelkedése 3,6 százalékkal, míg a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,4 százalékkal emeli az autó árát. A normál állapothoz képest a megkímélt autók 10,6 százalékkal, a sérülésmentesek 17,1 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,9 százalékkal, az újszerűek pedig 21,0 százalékkal drágábbak a piacon.

A Volkswagen vezet, a Suzuki Swift drágul

Kínálati oldalon a leggyakrabban meghirdetett márkák rangsorát júliusban is a Volkswagen vezette, megelőzve a BMW-t és a Fordot. A hónap végére a Mercedes-Benz megelőzte az Opelt, míg a Kia átvette a 9. helyet a Renault-tól.

A tíz legnépszerűbb modell mezőnyében teljes helycserés átrendeződés zajlott le 2025. júliushoz képest. A Skoda Octavia átvette az első helyet a Ford Focustól. Az Audi A4 a dobogó harmadik fokára lépett előre, a Kia Ceed pedig a negyedik pozíciót szerezte meg.

A Suzuki Swift az ötödik helyre szorult vissza, ugyanakkor ez a modell mutatta a legnagyobb mértékű drágulást: kínálati átlagára egy év alatt 21 százalékkal emelkedett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Autó    Brutálisan megdrágult a magyarok egyik kedvenc autója

elektromos autó

suzuki swift

használauto.hu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csiki Gergely: a fő kérdés, hogy lehet egyensúlyt teremteni a kiadási vágyak mellett

Csiki Gergely: a fő kérdés, hogy lehet egyensúlyt teremteni a kiadási vágyak mellett

Jelzésértékű, hogy 7 százalék fölé kellett emelni az idei költségvetés várható hiányát. Most mindenki arra kíváncsi, hogy kezelhető-e a helyzet megszorítások nélkül. A Portfolio makrogazdasági elemzőjét erről, illetve a piacok bizalmának várható feltételeiről kérdezte az InfoRádió.
 

Varga Mihály a kamatdöntés után, az aszály fényében vázolta, milyen infláció jöhet az országban

A kamatdöntés folytatásáról eltérőek az elemzői vélemények

Itt az MNB kamatdöntése – mutatjuk az új kamatszintet

VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly potenciált lát a DH Groupban a Concorde

Komoly potenciált lát a DH Groupban a Concorde

A korábbi 1640 forintról 1830 forintra emelte a DH Group részvényeire vonatkozó célárát a Concorde, miközben megerősítette vételi ajánlását. Az elemzőház szerint az erős első féléves eredmények, a megemelt vállalati előrejelzés és az olaszországi terjeszkedés is kedvezőbb kilátásokat indokol.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába nyert a bíróságon a Buda-Cash károsult: milliókat követelnek tőle a brókerbotrány nyomán

Hiába nyert a bíróságon a Buda-Cash károsult: milliókat követelnek tőle a brókerbotrány nyomán

Több mint tizenegy évvel a 2015-ös Buda-Cash-botrány után sem ért véget a károsultak kálváriája.

BBC
Business Sport Travel Science
'I’ll think of you each step of the way' - Taylor Swift leads tributes after Dolly Parton dies aged 80

'I’ll think of you each step of the way' - Taylor Swift leads tributes after Dolly Parton dies aged 80

The legendary country music singer died surrounded by loved ones after "bravely facing" cancer, her representatives said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 23. 07:26
Keményen büntetik a pazarló autósokat a klímahasználatért
2026. augusztus 15. 06:29
Fantomfékezés, avagy amikor túl jó egy autó biztonsági rendszere
×
×