Eldőlni látszik a Forma-1 idei szezonja

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén.

A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása nyolcadik futamgyőzelme, mindet a mostani idényben aratta.

Antonelli mögött a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként, a címvédő és pole pozícióból rajtolt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig harmadikként.

Antonelli ezzel a sikerrel 81 pontos előnyben van csapattársával, a Madridban ötödikként végző George Russell-lel szemben.

A verseny

A rajt után a második kockából indult Antonelli az első kanyarban és a következő fordulónál is nagy elánnal támadta Norrist, ám mindkét próbálkozásánál levágta a kanyart, ezért vissza kellett adnia a pozíciót a címvédőnek. A második esetnél aztán Verstappen szemfüles módon elment Antonelli mellett, a Red Bull holland versenyzőjét azonban hamarosan arra kérte a csapata, hogy adjon vissza egy helyet Lewis Hamiltonnak (Ferrari), akit szabálytalanul előzött meg a startot követően. Verstappen meglehetősen dühösen reagált erre a rádión keresztül, de végül Antonellit és Hamiltont is elengedte. A Ferrari brit pilótája számára ugyanakkor percekkel később gyakorlatilag véget ért a futam, fékproblémák jelentkeztek az autójában, ami miatt másfél körrel később kénytelen volt a boxba hajtani.

A 10. körben az élen Norris száguldott, mögötte Antonellié volt a második, Verstappené pedig a harmadik pozíció. A hollandot sorrendben Charles Leclerc (Ferrari), Russell, Liam Lawson (Red Bull) és Franco Colapinto (Alpine) követte. Öt körrel később Lance Stroll (Aston Martin) fékhibával megálló autója miatt virtuális biztonsági autós (VSC) periódust rendelt el a versenybíróság, s ebben a szakaszban az élmezőnyből Norris, valamint Leclerc kivételével minden pilóta a boxba hajtott kerékcserére. A McLaren ugyan a következő kör végén behívta Norrist friss abroncsokért, addigra azonban már véget ért a VSC-etap, ráadásul a jobb első kereket nehezen tudták leszedni a szerelők. Ezzel a címvédő rengeteg időt és több pozíciót is bukott. A vezetést Leclerc vette át, mögötte sorrendben Antonelli, Verstappen, Russell, Norris, Lawson és Oscar Piastri (McLaren) száguldott.

A 29. körben Russellt kerékcserére hívta a Mercedes, a brit versenyző pedig emiatt pozíciókat veszített, majd néhány kör múlva megelőzte Lawsont és feljött Norris mögé, de a lemaradása csaknem 30 másodperc volt a negyedikként száguldó címvédőtől. Az élen továbbra is Leclerc haladt, mögötte Antonelli, Verstappen volt a sorrend.

A 48. körben aztán a Ferrarinál úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább és behívták a boxba Leclerc-t, akinek az autóján addig nem cseréltek kereket. A vezetést így Antonelli vette át, őt nagyjából 1.5 másodperces lemaradással követte Verstappen, a harmadik Norris pedig még ennél is közelebb, kevesebb mint egy másodpercre volt Verstappentől.

Monza, 2026. szeptember 4. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának második szabadedzésén a monzai versenypályán 2026. szeptember 4-én. A futamot szeptember 6-án rendezik. MTI/AP/Antonio Calanni

A hajrában aztán Antonelli "ellógott" az élen és végül majdnem 4.5 másodperces előnnyel diadalmaskodott, míg Verstappennek sikerült megőriznie a második helyezést az őt körökön át szorongató Norrisszal szemben.

A vb két hét múlva folytatódik Bakuban az Azeri Nagydíjjal.