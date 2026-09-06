Az utolsó sorból rajtolva nyert Kimi Antonelli

A 20 éves bolognai születésű versenyzőnek ez volt pályafutása hetedik futamgyőzelme, mindet az idén aratta. Antonelli személyében 60 év után nyert újra olasz pilóta Monzában F1-es viadalt.

A parádés teljesítménnyel győztes hazai kedvenc mögött csapattársa, a brit George Russell végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja állhatott fel.

A Ferrarik közül a monacói Charles Leclerc a futam elején balesetet szenvedett, a brit Lewis Hamilton pedig hatodik lett.

A vb a jövő hétvégén folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő Spanyol Nagydíjjal.