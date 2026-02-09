ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Megnyílik egy 15 hónapon át épített csomópont.

Évtizedek óta vár csomópont nyílik meg az M5-ösön

Infostart

Több évtizedes várakozás ér véget kedden délután, február 10-én hivatalosan is megnyitják az M5-ös autópálya új kunszállási csomópontját. Az új le- és felhajtó ágakat a tervek szerint 15 órától vehetik birtokba az autósok.

A beruházás mérföldköveiről Lenkei Róbert, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kabinetfőnöke tájékoztatta a közvéleményt vasárnap. Bár a kivitelezési munkálatok már 2025 decemberében lezárultak, a forgalomba helyezési eljárás mostanra fejeződött be, így elhárult minden jogi és műszaki akadály a használat elől.

Almási Roland Márk polgármester és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő a bóják jelképes elmozdításával nyitják meg az utat - írja a helyi lap.

A forgalomba helyezés körülbelül 15 órától várható.

A beruházás több mint tizenöt hónapig tartott, és a szakemberek szerint új korszakot nyithat a település életében, jelentősen javítva a térség megközelíthetőségét.

A közúti közlekedésben ez a hétvége egyébként is mozgalmas: amint arról korábban beszámoltunk, hétfőtől országos rendőri ellenőrzés kezdődik az ittas vezetők kiszűrésére, így az új csomópontot használó embereknek is fokozott figyelemmel kell közlekedniük.

