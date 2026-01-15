Jön az előfizetéses rendszer a Teslánál

A Tesla az évek során különböző opciókat kínált az önvezető csomagja megvásárlására, 5000-15 000 dollár között kértek érte és annak ellenére egyre emelte és emelte az FSD csomag árát, hogy a teljesen felügyelet nélküli önvezetés még mindig nem érhető el – írja a villanyautosok.hu.

Jelenleg 8000 dollár az opció díja Amerikában, hazánkban pedig 2 860 000 forint a csomag ára – ezt az autó vásárlásakor, vagy később is ki lehet fizetni.

Ezt a pénzt azonban tömegek soha nem voltak hajlandóak kifizetni. Bár korábban állítólag a Model S/X vásárlók fele megvette a csomagot, az olcsóbb típusok vásárlói ennyire nem voltak lelkesek – 10-15 százalék közötti számokról lehetett hallani, de hivatalos adat nincs.

Elon Musk friss bejelentése szerint azonban már sokáig nem is lesz lehetőség a vásárlásra, egy hónap múlva megszűnik ez az opció és csak a havi előfizetés marad. Ennek ára jelenleg 99 dollár Amerikában.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

A lap megjegyzi, hogy az FSD kapcsán gyakori panasz volt, hogy bár a felügyelet nélküli változat még nem elérhető, sőt, felügyelettel sem lehet használni minden régióban, ha a tulajdonos autót cserélt, nem vihette át az extrát a következő Teslájára – hogy a használt autó értékén mennyit dobott, az pedig kérdéses.

A vállalat ezért többször, általában a negyedévek végén kínált korlátozott ideig tartó lehetőséget az FSD csomag átvitelére egy új Tesla vásárlása esetén, ami természetesen nem sima jófejség volt, az eladásokat is serkentette.

Az előfizetés előnye a tulajdonos szempontjából, hogy nem áll több millió forintja vagy több ezer dollárja benne és nincs autóhoz kötve, továbbá havonta lemondható. A Teslának pedig fix havi bevételt jelent és talán több embert motiválhat a szolgáltatás aktiválására, ha az egyszer mindenkinek elérhető lesz.

Hogy a havi mellett lesz-e éves opció, azt még nem tudni, de a híroldal nem tartaná „butaságnak”, ha kínálnának arányosan drágább, de csak eseti, egy-egy útra aktivált előfizetést is, ami tovább bővítené a potenciális ügyfelek körét.