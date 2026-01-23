Rossz hírek jönnek a Tesla háza tájáról

A friss beszámolók szerint a Tesla az elmúlt egy év során a nyilvánosság kizárásával mintegy 1700 munkahelyet szüntetett meg a Gigafactory Berlin üzemben, mindezt annak ellenére, hogy a gyár vezetése következetesen tagadta a létszámcsökkentés tényét. Az információk azért is keltettek különösen nagy figyelmet, mert a berlini üzem helyzete már hónapok óta kérdéseket vet fel, és a számok eddig sem igazán álltak össze – írja az e-cars.hu.

Korábban már többször felmerült, hogy a Tesla berlini gyárának jövője egyre bizonytalanabbnak tűnik. A jelenlegi európai kiszállítási adatok alapján

az üzem kapacitása jóval nagyobb, mint amire a vállalatnak ténylegesen szüksége lenne,

miközben a menedzsment korábban azzal is nyomást gyakorolt, hogy visszafoghatja a beruházásokat, amennyiben a dolgozói érdekképviseletben szakszervezeti többség alakulna ki. Mindezek fényében most újabb, eddig nem ismert részletek láttak napvilágot.

A német gazdasági napilap, a Handelsblatt belső dokumentumokra és az üzemi tanács adataira hivatkozva megerősítette, hogy a Tesla az elmúlt időszakban jelentősen leépítette a berlini gyár munkaerő-állományát. Az üzemi tanács választási bizottságának iratai szerint az üzemben jelenleg 10 703 alkalmazott dolgozik, ami közel 1 700 fős, nagyjából 14 százalékos visszaesést jelent ahhoz képest, hogy a 2024-es üzemi tanácsi választások idején még 12 415 főt foglalkoztattak a gyárban.

A munkaerő-fogyás egy részét magyarázhatja a Tesla 2024-es globális leépítési hulláma, amelynek során a vállalat világszerte mintegy 10 százalékkal csökkentette az alkalmazotti létszámát. A rendelkezésre álló adatok azonban arra utalnak, hogy a berlini gyár esetében a folyamat ezt követően is folytatódott, vagyis nem pusztán egy egyszeri, központilag elrendelt átszervezésről van szó.

Ez a csendes létszámcsökkentés jól illeszkedik azokhoz a korábbi jelentésekhez, amelyek

a Tesla európai eladásainak visszaeséséről szóltak. Az európai elektromosautó-piac rendkívül élessé vált, különösen a kínai gyártók új modelljeinek megjelenésével, valamint a hagyományos autógyártók egyre erősebb elektromos kínálatával.

Ebben a környezetben a Tesla számára a németországi gyártókapacitás jelenleg nagyobbnak tűnik annál, mint amit a kereslet indokolna.