Jó hír az autósoknak, az M30-as végre visszatért a térképre

Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újra indulhat a forgalom a pályán – részletezte a közlemény.

A minisztérium kitért arra is, hogy a Strabag számára itt azonban nem ér véget a felelősség. Az utóellenőrzésről szóló úgynevezett Monitoring Terv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására - tették hozzá. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a Strabag továbbra is köteles elvégezni – jegyezte meg az ÉKM.