2025. november 11. kedd
A Google Térkép alkalmazása navigációs eszközként használva egy autóban.
Nyitókép: Pexels

Még okosabb lesz a Google Térkép

Infostart

Egyszerűbb lesz megtalálni a keresett helyeket, könnyebbé válik a balesetek bejelentése, sőt az asszisztens felolvassa nekünk az aktuális híreket is.

Hasznos új funkciókkal bővítik a Google Térképet, amelyek révén tulajdonképpen egy digitális asszisztenst kapunk magunk mellé autóvezetés közben – írja a 24.hu a Google blogján megjelent bejelentés alapján.

A vállalat közleménye szerint ezzel elérhetővé válik a Google Térkép első, kézhasználatot nem igénylő, beszélgetésen alapuló vezetési élménye. Mint írják, az újításnak köszönhetően

egyszerűbb lesz megtalálni a keresett helyeket, ráadásul bárkivel megoszthatjuk a várható érkezési időnket is.

Ha engedélyezzük, az asszisztens vezetés közben akár eseményeket is hozzá tud majd adni a naptárunkhoz, vagy felolvashatja az aktuális híreket. Az új funkcióval könnyebbé válik a balesetek bejelentése is: nem kell a képernyőhöz érni, csak be kell mondani, hogy balesetet láttunk.

A navigáció a következő hetekben Android- és iOS-készülékeken válik elérhetővé, de a Google ígérete szerint hamarosan Android Autón is lehet majd használni. Nekünk azonban még várnunk kell türelemmel az újításokra, ugyanis a felturbózott térképfunkciók először csak az Egyesült Államokban és ott is csak néhány nyelven debütálnak.

