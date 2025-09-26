ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Nyitókép: Facebook/Xiaomi

A Xiaomi elektromos autóival is meghódítaná Európát

Infostart

2027-ben tervezi elektromos autóinak európai piacra lépését a Xiaomi, bemutatótermek és lehetséges gyártási helyszínek feltérképezésével készül a terjeszkedésre. A kínai vállalat hosszú távon akár helyi gyártásban is gondolkodik az Európai Uniós vámok miatt.

A kínai techóriás, a Xiaomi elektromos járműveivel az európai piacra készül. A vállalat jelenleg bemutatótermek lehetséges helyszíneit vizsgálja több országban, és hosszabb távon akár helyi gyártás beindítását is fontolóra veszi - írja a Portfolio.

A Xiaomi még augusztusban ismertette, hogy 2027-ben tervezi elektromos autóinak európai bevezetését. Ezek a modellek Kínában már rövid idő alatt jelentős népszerűségre tettek szert. A cég ezzel olyan versenytársak mellé sorakozik fel, mint az Xpeng vagy a Guangzhou Automobile Group, amelyek már aktívan építik jelenlétüket az európai piacon.

Xu Fei, a Xiaomi alelnöke új részleteket osztott meg a terjeszkedési tervekről. A CNBC beszámolója szerint júniusban több felsővezető részvételével terepkutatást végeztek Európában „Az egész szervezet mozgásba lendült” – fogalmazott Xu, utalva arra, hogy a piacra lépés előkészítése már javában zajlik.

A Xiaomi egy éve mutatkozott be az autóiparban a SU7 szedánnal, amit hamarosan követett a sportos YU7 SUV. A két modell eddig több mint 300 ezer példányban talált gazdára, ami látványos reakciót váltott ki: a Xiaomi részvényei az elmúlt évben mintegy 170 százalékos növekedést produkáltak. A vállalat ezt a lendületet szeretné Európában is kamatoztatni.

A tervek szerint nem csupán tesztvezetésekkel, hanem a Xiaomi okostelefonjaitól kezdve az okosotthon-megoldásokig készül az európai piac meghódítására.

Xu Fei szerint az európai bemutatótermek kialakítása is ezt a komplex élményt fogja tükrözni.Azt egyelőre nem árulták el, hogy melyik modell érkezik elsőként Európába, de az alelnök azt megerősítette, hogy nem egy teljesen új, kifejezetten az európai piacra fejlesztett járműről van szó. A bevezetési stratégia szempontjából fontos tényező, hogy az Európai Unió vámokat vet ki a Kínában gyártott elektromos autókra. Emiatt több kínai gyártó már mérlegelik a helyi termelés lehetőségét.

"Ha 15–20 éves távon a világ öt legnagyobb autógyártója közé akarunk tartozni, elkerülhetetlen, hogy legyen saját gyárunk is Európában" - fogalmazott a Xiaomi alelnöke.

2025. szeptember 26. 11:56
