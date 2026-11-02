Fogy a magyar jövő Szlovákiában – riasztó tendencia számokban

A szlovákiai óvodáknak, általános- és középiskoláknak szeptember 15-ig kell rögzíteniük az aktuális tanévre vonatkozó adatokat az oktatási minisztérium belső rendszerében. A Napunk.sk hírportál információi szerint bár az aktuális, 2026/2027-es tanév adatait a tárca háttérintézménye még csak 95 százalékos feldolgozottságnál tartja, a számokból már most tisztán kirajzolódik a valóság.

A magyar tannyelvű iskolák első osztályaiban idén 3416 gyermek kezdte meg a tanulmányait. Ez 69-cel kevesebb, mint tavaly, amikor 3485 elsős ült be a padokba. Bár a csökkenés mértéke idén valamelyest elmaradt a vártól, a tendencia három éve folyamatos, és a demográfiai mutatók tükrében az elkövetkező években ez a folyamat tovább gyorsulhat.

Országos szinten ugyanis drasztikus helyzettel szembesül Szlovákia.

Az utóbbi négy évben évente 2-4 ezerrel kevesebb gyermek született, a 2025-ös év pedig minden idők legrosszabb születési adatait hozta: mindössze 42 171 újszülöttet regisztráltak, ami egy év alatt több mint 9 százalékos visszaesést jelent.

Különösen súlyos a helyzet a magyar közösségben. Tavaly először fordult elő, hogy a magyar nemzetiségűként bejegyzett újszülöttek száma háromezer alá süllyedt: az anyakönyvi hivatalok 2950 magyar gyereket vettek jegyzékbe, ami egyetlen év alatt 13 százalékos zuhanást – 440-nel kevesebb újszülöttet – jelent a 2024-es adatokhoz képest. Mivel a magyar nemzetiségű újszülöttek száma gyorsabb ütemben esik vissza, mint a szlovák többségé, a jövőben a magyar elsősök számának még nagyobb fokú apadására kell számítani.

Érdekes árnyalatot adnak a statisztikáknak a nemzetiségi adatok is. A magyar tannyelvű első osztályok 3416 diákjából

3082-en vallják magukat magyarnak.

Mellettük 240 szlovák nemzetiségű gyereket is beírattak magyar iskolába, sőt, akadnak köztük roma, valamint például filippínó, olasz és ingus elsősök is.

A legnagyobb kihívást azonban továbbra is az asszimiláció és az iskolaválasztás jelenti: a hivatalos statisztikák szerint ugyanis

417 olyan magyar nemzetiségű gyerek van, akit szlovák tannyelvű első osztályba írattak a szülei.

A számok ezért komoly figyelmeztetést hordoznak a szlovákiai magyar oktatás számára, amelynek a zsugorodó demográfiai alappal és az intézményfenntartási kihívásokkal is meg kell birkóznia az elkövetkező években.