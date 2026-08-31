Szomszédainknál szinte tolonganak az iskolai angoltanárjelöltek

A szlovákiai oktatási intézményekben már hetek óta gőzerővel készülnek a szeptemberi tanévkezdésre. Az iskolák jelentős részében azonban idén is komoly fejtörést okoz a hiányzó tantestületi tagok pótlása. Igaz, a számok alapján úgy tűnik, a tavalyi évhez képest némi átrendeződés figyelhető meg a munkaerőpiacon.

Az edujobs.sk elnevezésű szakportál legfrissebb felméréséből az derül ki, hogy jelenleg

összesen 860 álláshirdetés található a rendszerben.

Ez az adat első ránézésre is figyelemreméltó, hiszen csaknem 31 százalékos csökkenést mutat a tavalyi év hasonló időszakában regisztrált számokhoz képest. A közzétett ajánlatok túlnyomó többsége, nagyjából 78 százaléka kifejezetten pedagógusi pozíciókra vonatkozik – ez pontosan 670 nyitott hirdetést jelent a portálon.

Ha a kifejezett tanári álláshelyeket nézzük, a szlovákiai oktatási intézmények a legfrissebb adatok szerint jelenleg 343 tanárt keresnek azonnali kezdéssel.

A legnagyobb hiány az általános iskolák felső tagozatán mutatkozik:

itt 149 betöltetlen álláshely várja a jelentkezőket. A középiskolák sem állnak sokkal jobban, ott 131 nyitott tanári pozíciót tartanak nyilván, míg az általános iskolák alsó tagozatán jelenleg 63 oktató hiányzik.

Ha a tantárgyi bontást vizsgáljuk, a szaktanárok közül idén is a matematika- és az angoltanárok a legkeresettebbek a szlovákiai iskolákban.

A reál- és a nyelvi tárgyak oktatói iránti hiány számokban is jól látszik: a matematikatanárok számára 57, az angoltanárok számára pedig 50 álláshelyet hirdettek meg. Őket követik a listán a fizikatanárok 28, a szlovák nyelv és irodalmat oktatók 24, valamint az informatikatanárok 18 szabad pozícióval.

A jelentkezési kedv azonban a tantárgyak tekintetében is eltéréseket mutat. Míg a matematika és az informatika szakos álláshirdetésekre átlagosan mindössze 4-4 pályázat érkezik egy-egy iskolába, addig

az angoltanári állások kifejezetten népszerűnek számítanak: itt átlagosan 15 jelentkező verseng egyetlen betöltendő helyért.

Az iskolák működéséhez nélkülözhetetlen kisegítő személyzet hiánya is komoly gondot okoz: a pedagógiai asszisztensek, a szakácsok és a nevelők iránt is folyamatos a kereslet. Az intézményvezetői, vagyis az igazgatói pozíciók iránt némileg nőtt az igény az elmúlt egy évben: a szlovákiai iskolák jelenleg 11 új vezetőt keresnek, míg tavaly ilyenkor kilenc igazgatói szék állt üresen.