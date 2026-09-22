A köztársasági elnöktől új legfőbb ügyész-jelölt állítását várja a Tisza-frakció – a nap hírei

Új legfőbb ügyész-jelölt állítását várja a köztársasági elnöktől a TISZA-frakció. A képviselőcsoport előzőleg egyhangúlag úgy döntött: nem támogatja a Baka András által javasolt Szathmáry Zoltán megválasztását. A Telex úgy értesült, a Tisza azért nem támogatta Szathmáry Zoltán jelöltségét, mert a testvére érintett az aranykonvoj-ügyben. A Sándor palota úgy reagált: a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét, már megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére és a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt.

Felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát az Országgyűlés. Ezt a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte, egy rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásban. Az ügyészség kezdeményezte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését is. A kormányfő este bejelentette, kérni fogja mentelmi jogának mielőbbi felfüggesztését a parlamenttől. Magyar Péter szánalmasnak nevezte, ahogyan a vádhatóság össze akarja mosni az Orbán-kormány idején végrehajtott több tízmilliárdos közpénzlenyúlási ügyeket az ellene 2024-ben indított politikai karaktergyilkossági kísérlettel.

A Magyar Nemzeti Bank 2,5 százalékra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3 százalékról – jelentette be a jegybankelnök a kamatdöntés után. A monetáris tanács változatlanul 5 és fél százalékon hagyta az alapkamat szintjét.

Házkutatást és lefoglalást tartott a Központi Nyomozó Főügyészség Matolcsy György korábbi jegybank elnökhöz köthető köröknél – értesült az ATV. A főügyészségi szóvivő arról tájékoztatott, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra még nem történt.

Hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert – írja a HVG az Országos Rendőr-főkapitányság válasza alapján. Simor András korábbi jegybankelnök a választás után arról beszélt az ATV-ben, hogy a jegybank pénzügyi felügyeletért felelős akkori alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.

Heteken belül elindul a vagyonadóról szóló jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése – jelentette be a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. A kormány egymilliárd forint értékhatár felett 1 százalékos vagyonadót vezetne be.

A főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is tárgyalásokat sürget a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Karácsony Gergely és Gémesi György is azután beszélt erről, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette a közteher alkalmazásának egyes szabályait.

Törvényben rögzített intézménnyé vált a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, vagyis a kormány és Budapest egyeztetési fóruma – erősítette meg a főpolgármester. Karácsony Gergely a testület mielőbbi összehívását várja.

Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az Országgyűlés. Egészségügyi tevékenységet csak kamarai tagsággal lehet végezni. Az érintetteknek a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a kamarai felvételüket.

Nem választotta meg a parlament a Médiatanács több tagjelöltjét. Az Országgyűlés megszavazta a testületbe Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot, Nagy Krisztinát és Tóth Mátét, Pindroch Ferenc és Szabó László jelöltsége elbukott a parlamenti szavazáson.

Elfogadta a parlament azt a törvényjavaslatot, amely alapján október 1-jétől a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. Az indoklás szerint a javítóintézeti nevelés, mint büntetőjogi intézkedés ugyan szabadságelvonással jár, de tartalmát tekintve elsősorban a fiatalkorúak nevelését, fejlesztését célozza.

Súlyos mulasztásokat állapítottak meg a Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás ügyében. A május 22-én történt balesetben egy ember életét vesztette, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben megsérültek. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi üzemére 38 millió forintos bírságot szabtak ki.

Októberben már újra teljes kapacitással működik a Dunai Finomító. A Mol befejezte a tavaly őszi tűzesetben megsérült nyersolaj-desztilláló üzem 18 milliárd forintba került helyreállítási munkálatait.

Katonák vehetik át a kiemelten fontos állami épületek védelmét a rendőrség átszervezése miatt – erősítette meg a Belügyminisztérium a 24.hu értesülését. Az átszervezés mintegy 300 rendőrt érint, akik a minisztériumok bejáratainál és pultjainál teljesített szolgálat helyett visszakerülhetnek az utcákra.

Rendkívüli uniós csúcstalálkozó összehívását sürgeti a szlovák miniszterelnök az üzemanyagárak emelkedése miatt. Robert Fico bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ügyben a Visegrádi négyek vezetőivel is egyeztet.

Az amerikai elnök felszólította az orosz elnököt, hogy vessen véget az Ukrajna elleni háborúnak. Donald Trump ezt az ENSZ Közgyűlésének New York-i plenáris ülésszakára érkezve nyilatkozta. Korábban kijelentette, hogy egy energetikai tűzszünetet támogat az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Államok. Ennek lehetőségéről rövidesen tárgyal az amerikai elnök az ukrán államfővel New Yorkban.

Megegyeztek az Oroszország elleni szankciók 36 hónapos hosszabbításáról az Európai Uniós tagállamok nagykövetei. Cserébe viszont két orosz oligarchát viszont törölnek a listáról. A döntést az Európai Unió Tanácsának még jóvá kell hagynia.

Irán az amerikai fenyegetés ellenére sem állítja le nemzetközi légi járatainak közlekedését. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn kijelentette: szerdától azok, akik üzemanyagot vagy földi kiszolgálást biztosítanak az iráni gépeknek, a dolláralapú pénzügyi rendszerből való kizárást kockáztatják.

Trump TV néven indított új, a nap 24 órájában elérhető streamingszolgáltatást a Fehér Ház, miután több vezető amerikai televíziós csatorna megtagadta onnan a közvetítést. A CNN, a Politico és az MS NOW azután döntött így, hogy Donald Trump kitiltotta a csatornák újságíróit a Fehér Házból, akiket hazugságok terjesztésével vádolt.