Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

Felfüggesztette az Országgyűlés három fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát kedden.

Kocsis Máté mentelmi jogát 143 igen 44 nem és nulla tartózkodó szavazattal,

Panyi Miklósét 141 igen, 45 nem és 1 tartózkodás mellett,

Pócs János mentelmi jogát pedig 141 igen és 45 nem és szavazattal függesztették fel.

A felfüggesztést a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban.

A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben” közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A feljelentő álláspontja szerint a képviselők becsület csorbítására alkalmas tényeket híreszteltek, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használtak vele kapcsolatban.

Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke mindhárom esetben a mentelmi jog felfüggesztését javasolta. Ez a gyakorlat eltér a bizottság korábbi ciklusokban – a magánvádas ügyek nagy részében – követett gyakorlatától. A bizottság elnöke szerint nem egyszerű rágalmazásról van szó az aktuális esetben, mert a három érintett képviselő rendkívül súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt egy köztiszteletben álló ügyvédet. Álláspontja szerint össztársadalmi érdek, hogy fény derüljön az igazságra az alapüggyel kapcsolatban, ezért jó lenne, ha ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa eljárását, és kiderüljön, mi történt valójában.

Sasi-Nagy Edit arról számolt be, hogy a mentelmi bizottság ülésén Panyi Miklós és Pócs János úgy nyilatkozott, egyetértenek a mentelmi jog felfüggesztésével.

A bizottságban az elnöki indítvány – 3 kormánypárti igen és 3 ellenzéki nem szavazattal – nem kapott többséget, ezért a mentelmi bizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a három országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel.