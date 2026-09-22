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Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése után tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2025. május 14-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

Infostart / MTI
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A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben” közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt.

Felfüggesztette az Országgyűlés három fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogát kedden.

  • Kocsis Máté mentelmi jogát 143 igen 44 nem és nulla tartózkodó szavazattal,
  • Panyi Miklósét 141 igen, 45 nem és 1 tartózkodás mellett,
  • Pócs János mentelmi jogát pedig 141 igen és 45 nem és szavazattal függesztették fel.

A felfüggesztést a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban.

A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben” közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A feljelentő álláspontja szerint a képviselők becsület csorbítására alkalmas tényeket híreszteltek, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használtak vele kapcsolatban.

Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke mindhárom esetben a mentelmi jog felfüggesztését javasolta. Ez a gyakorlat eltér a bizottság korábbi ciklusokban – a magánvádas ügyek nagy részében – követett gyakorlatától. A bizottság elnöke szerint nem egyszerű rágalmazásról van szó az aktuális esetben, mert a három érintett képviselő rendkívül súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt egy köztiszteletben álló ügyvédet. Álláspontja szerint össztársadalmi érdek, hogy fény derüljön az igazságra az alapüggyel kapcsolatban, ezért jó lenne, ha ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa eljárását, és kiderüljön, mi történt valójában.

Sasi-Nagy Edit arról számolt be, hogy a mentelmi bizottság ülésén Panyi Miklós és Pócs János úgy nyilatkozott, egyetértenek a mentelmi jog felfüggesztésével.

A bizottságban az elnöki indítvány – 3 kormánypárti igen és 3 ellenzéki nem szavazattal – nem kapott többséget, ezért a mentelmi bizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a három országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel.

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Kezdőlap    Belföld    Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

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Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga
A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben” közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt.
 

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