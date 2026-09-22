Házkutatások voltak a „Matolcsy-körnél” az MNB-ügyben

Váratlan és határozott fordulópont állt be a nyomozásban: a hatóságok nyomozati cselekményeket tartottak a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) hivatalosan is megerősítette a házkutatások tényét. Dr. Kovács Katalin főügyészségi csoportvezető ügyész, szóvivő az ATV.hu-nak küldött válaszában közölte:

„A Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség

kedden eljárási cselekményeket, köztük kutatást és lefoglalást végzett, azonban az eddigi büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor.”

A szóvivő hozzátette, hogy a büntetőeljárásban a nyomozati cselekmények folyamatosak, ám mivel a nyomozás a törvény értelmében nem nyilvános, a rendelkezésre álló bizonyítékokat az eljárás jelenlegi szakaszában részletesebben nem áll módjukban értékelni vagy a nyilvánosság elé tárni. A mostani cselekmények mindenesetre azt jelzik, hogy a hosszú évek óta húzódó, óriási lakossági felháborodást kiváltó ügyben folyamatosan zajlik a bizonyítékok közvetlen lefoglalása.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ATV.hu-t megkeresve nyomatékosította: „a kutatás és lefoglalás kizárólag jogi személyeket érintettek”.

Az MTI összefoglalója szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2025. február 10-én rendelt el nyomozást az ügyben az Állami Számvevőszék feljelentése nyomán, miután az ÁSZ súlyos hiányosságokat állapított meg a MNB több százmilliárd forintnyi alapítványi vagyonának gazdálkodásával kapcsolatban. A nyomozást áprilisban az ügyészség saját hatáskörébe vonta. Május végén azt közölték, hogy egy kétnapos akcióban 17 jogi személynél, budapesti és vidéki helyszínen tartottak kutatásokat. Az akció eredményeként a nyomozók több száz doboz iratot és jelentős mennyiségű, minimum több tíz terabájtnyi elektronikus adatot foglaltak le.