Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Mint ismert, Baka András köztársasági elnök hétfőn Szathmáry Zoltánt (a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, Elvi Ügyek Osztályának osztályvezető ügyészét) jelölte legfőbb ügyésznek. A jelölttel és a jelöléssel, valamint az ügyészség rossz állapotával kapcsolatos gondolatait az Országgyűlésben egy szokatlannak számító napirend előtti felszólalásban fejtette ki. Később Magyar Péter jelezte: nem biztos abban, hogy a jelölt megkapja a Tisza Párt frakciójában a többséget.

Kedd reggel pedig a kormányfő a Facebookon közölte: a Tisza-frakció reggel döntött az ügyben, és egyhangúlag nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra.

„Tisztelettel kérjük, hogy állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész” – írta.

Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Ennek egyik alapvető okaként azt jelölte meg, hogy az intézmény egyes tagjainak vélt vagy valóságos politikai kötődése hosszú időn keresztül kétséget ébresztett az ügyészség tényleges függetlenségével és működésével kapcsolatban.

Baka András jelezte, a legfőbb ügyészi posztra - példátlanul széleskörű szakmai konzultáció és hosszas mérlegelés után - olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, aki belülről ismeri az ügyészség működését, a rendkívül összetett belső szabályozást, a kialakult gyakorlatokat és a szervezet emberi viszonyait.

Magyar Péter hétfőn a jelölés kapcsán hétfőn azt mondta újságíróknak: tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, de nem látják biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását.

A miniszterelnök korábban – több más, általa „Orbán-bábnak” nevezett közjogi méltóság mellett – többször is felszólította lemondásra Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt. Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be a lemondását, megbízatása augusztus 25-én szűnt meg. Lemondása kapcsán azt írta: az igazságszolgáltatás, benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere.