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Police line tape. Crime scene investigation. Forensic science.
Nyitókép: D-Keine/Getty Images

Még életben lehetett az influenszer, amikor egy bőröndben elásták

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A boncolás során merült fel annak a lehetősége, hogy a meggyilkolt osztrák influenszer még élt, amikor párja egy táskába rejtette és elásta egy szlovéniai erdőben.

Új, megrázó részletek derültek ki a 2025 novemberében eltűnt osztrák influenszer, Stefanie P. halálának ügyében – írja a Bild cikke nyomán az Index.

Stefanie P. holttestét néhány nappal az eltűnése után egy szlovéniai erdőben találták meg, egy elásott bőröndben. A német lap információi szerint a márciusi boncolás eredménye alapján felmerült, hogy az áldozat még életben lehetett, amikor a férfi a föld alá temette.

Szeptember 21-én emelt vádat a grazi ügyészség a meggyilkolt internetes személyiség volt párja, egy 32 éves férfi ellen. Azzal gyanúsítják, hogy 2025. november 23-án egy grazi lakásban rátámadt a nőre.

Vallomása alapján a vádlott addig fojtogathatta az influenszert, amíg az el nem vesztette az eszméletét. Ezt követően többször megszúrta és megvágta a nyakát, majd egy bőröndbe helyezte, és Szlovéniába vitte. A holttestet egy erdőben ásta el, vélhetően abban a hitben, hogy a nő már meghalt. A vizsgálat azonban azt a lehetőséget is felvetette, hogy az áldozat ekkor még életben volt. A halála pontos körülményeit az ügyben folyó eljárás keretében vizsgálják.

A férfi kezdetben tagadta a bűnösségét, később azonban beismerő vallomást tett, és a hatóságoknak megmutatta a holttest helyét is. A nyomozók azt is vizsgálták, hogy a férfi az autója felgyújtásával megpróbálta-e eltüntetni a bűncselekmény nyomait.

Ha a férfit elítélik, 10-20 év közötti szabadságvesztést, vagy akár életfogytiglant is kiszabhat rá a bíróság. A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki. Kezdetben a vádlott apját és testvérét is azzal gyanúsították, hogy segítettek a holttest eltüntetésében, erre azonban a nyomozás során nem találtak bizonyítékot.

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